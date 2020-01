Un consejo para Martín

De pronto, no supieron qué hacer con el poder "...nos creíamos estadistas y, al final, resultamos un fiasco".

Así lo reconoce el poeta y escritor Tomás Borge, único sobreviviente de los 12 comandantes fundadores del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN), que gobernó a Nicaragua de 1979 a 1990.

Borge es, sobre todas las cosas, un poeta, un ser espiritual a pesar de su rudeza, y es un retrato típico del nicaragüense común: de baja estatura, sonriente, con una eterna picardía en sus gestos. Para muchos, su vocabulario puede ser mal interpretado por lo irónico y picante.

Nació el 13 de agosto de 1930, el mismo día en que lo hizo Fidel Castro, según lo revela el comandante.

-¿Es Ud. amigo de Fidel Castro?

Sí. Y de Juan Luis Correa y de Winston Robles. Tengo toda clase de amigos, de todos los colores y especies.

-¿Tiene Ud. contactos con Castro?

-Sí, cómo no, he escrito un libro que tiene que ver con una larga conversación que tuve con él. El libro se titula Grano de maíz.

Amigo personal, también, de Martín Torrijos, Borge le recomienda al hijo del desaparecido general Omar Torrijos que siga siendo el hombre humilde que ha sido siempre, que no olvide jamás que es en el pueblo donde encontrará a sus verdaderos amigos. "Y le doy ese consejo porque el poder vuelve vanidoso y de allí parte la catástrofe de los líderes latinoamericanos: que una vez se ven arriba, se imaginan seres ungidos por el destino", añade.

Para quien fuera el jefe de la represión y de la censura en Nicaragua, "el poder es una mentira, una gloria pasajera que nos vuelve locos".

Después de haberle pedido perdón al pueblo de Nicaragua y de haber hecho una autocrítica "de nuestras torpezas" a lo largo de los años, ahora los sandinistas han tenido un acercamiento importante con la Iglesia católica.

"Nos hemos aliado a la Iglesia y valoramos mucho esas relaciones, porque la Iglesia ha sido portadora en Nicaragua de un mensaje verdadero de paz, particularmente de parte del cardenal Miguel Obando", admite el comandante.

Recordó que antes que él, el dirigente sandinista Daniel Ortega, en julio pasado, pidió perdón a la Iglesia "por nuestros errores y nuestras torpezas".

A partir de entonces, explicó, se han mejorado las relaciones con la Iglesia y han superado los malos entendidos del pasado y multiplicado sus relaciones amistosas con numerosos sacerdotes católicos.

-¿Cómo fue esa relación anteriormente?

-Nosotros apadrinamos lo que en un momento se llamó la Iglesia Popular, que en realidad nunca llegó a ser popular, sino una Iglesia que mantenía conflictos con la tradicional y esto provocó un gran distanciamiento entre el Frente Sandinista y la jerarquía eclesiástica. Eso ha sido superado.

-¿Es usted cristiano?

-No. Soy agnóstico, pero tengo un profundo respeto por la religión, por la Iglesia católica, por monseñor Miguel Obando. Mi casa está llena de imágenes de Cristo, porque tengo una profunda admiración por él como una persona excepcional, un profeta, como alguien que demostró enormes valores morales a la humanidad.

Nosotros apreciamos mucho la labor de monseñor Obando, porque siempre fue un artífice de la paz. Cuando se produjeron hechos relevantes y tempestuosos en Nicaragua, él siempre se puso como intermediario entre los bandos contendientes. Por ejemplo, cuando se produjo la acción del 27 julio de 1974, día en que se produjo la ocupación de un comando sandinista en una fiesta donde había importantes funcionarios del Estado, monseñor Obando sirvió de conciliador para evitar un baño de sangre. Cuando se produjo el asalto comandado por Edén Pastora al Palacio de Justicia, contra la dinastía de Anastasio Somoza, de la misma manera sirvió de puente para evitar una tragedia.

Y cuantas veces lo solicitamos nosotros, ahí estaba monseñor Obando. Y cuando estábamos presos, él llegaba a visitarnos.

Teniendo en cuenta todos esos elementos, el Frente Sandinista propuso, hace 15 días, a monseñor Obando como candidato al Premio Nobel de la Paz.

Para el ex ministro del Interior de Nicaragua, el sacerdote fue siempre un profeta de la paz.

Borge habla con orgullo de las nuevas relaciones de los sandinistas con la Iglesia. "Hay un nuevo ambiente de armonía, comprensión mutua y de solidaridad; tanto, que monseñor Obando va a oficiar una misa en la gran fiesta nacional, que se va a realizar en Nicaragua el 19 de julio, fecha de la victoria de la revolución. Eso, en otros tiempos, confiesa, era imposible.

Borge, quien se declara un gran admirador del papa Juan Pablo II, señala que el Pontífice es un hombre singular, no solo lleno de una enorme energía mental y física, sino también muy ejemplar en su lucha contra el neoliberalismo. Su oposición a las causas más injustas del género humano, por ejemplo, a la guerra de Irak, "lo hacen grande". Lo admira también porque apoya todas aquellas causas nobles que tienden a valorar al ser humano.

-¿Qué opina usted de las acciones del Gobierno de Estados Unidos contra el terrorismo?

-El terrorismo solo se puede combatir con otra conducta: mejorando las relaciones de Estados Unidos con los países donde se ha propiciado, respetando a sus países y no irrespetándolos. Los terroristas son terroristas porque se sienten irrespetados y aunque nada justifica sus actos, si se asume otra actitud frente a ellos, el terrorismo desaparecería como por arte de magia. No es el camino de la guerra el que va a acabar con esta triste situación.

La clave está en sentarse a negociar, ser portadores de una verdadera paz.

-Vamos a otro tema. ¿Qué opina Ud. de la elección del hijo de Omar Torrijos como presidente de Panamá?

-Bueno, tú te acuerdas cuando yo vine a la elección anterior cuando Martín perdió. Después de esas elecciones todos los simpatizantes de Martín y él mismo estaban tristes, y yo les dije: 'no se entristezcan, que en la próxima elección Martín va a ganar aplastantemente'. Hoy ellos me estaban recordando lo que ni siquiera era una profecía, sino un análisis elemental de lo que ocurriría en el futuro, porque en aquel momento Martín era hasta tímido, no era tan maduro como lo es ahora, aunque siempre mantiene su sencillez y eso es bueno.

-¿Qué consejos le daría usted a él?

-Precisamente hoy le dije: 'oye, Martín, ojalá que no te dé el síndrome de la presidencialitis'. Le pregunté: '¿no te has vuelto arrogante, no estás engreído?', y él me contestó: 'no, de ninguna manera' y luego le dije: 'Cuidao', pues'.

Yo creo que a Martín hay que darle una oportunidad. Martín es hijo de su padre, Omar Torrijos, pero Martín es Martín... él es él y tiene el derecho de seguirlo siendo. De tal modo que con independencia de los posibles errores del pasado, hay que darle la oportunidad que desarrolle la certidumbre de un nuevo estilo de gobernar Panamá.

-¿Qué le recomienda?

Que siga siendo sencillo, que sea transparente, que se desligue de toda ambición personal, que no satisfaga apetitos egoístas, sino que sea entregado por completo a los intereses de su pueblo, que sea digno, que no se humille ante ningún poderoso, porque la dignidad es la gran virtud que enaltece a los hombres.

Pero, usted está hablando de unas cualidades que no precisamente practicó cuando fue parte del gobierno sandinista en Nicaragua.

-Algunas no las practicamos, es verdad, pero precisamente por eso le estoy recomendado a Martín que no cometa el mismo error que nosotros, porque con la experiencia sé que eso no conduce a nada bueno.

Le pido a Martín, además, que nunca sea engreído, que no cometa el error que nosotros cometimos cuando estuvimos en el poder... el poder induce a la arrogancia. Es importante que siempre sea humilde, una cualidad imprescindible para ser un buen ser humano y un buen gobernante. Nosotros caímos en el mal del "endiosamiento" y siempre recomiendo que nadie cometa ese pecado capital.