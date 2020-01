Los dueños del cine

DÓLARES FÍLMICOS.

Con el debut, este fin de semana, de la espectacular Avatar terminan los estrenos masivos provenientes de Hollywood.

Se trata de la principal industria de cine comercial que hay desde mediados del siglo XX. Por lo menos, Hollywood es bastante eficaz en su capacidad de distribuir, como ninguna otra, sus películas en más de 80 países de la Tierra, incluso en aquellos territorios donde su cine es visto con lupa.

Hollywood y su imperio mediático de entretenimiento tuvo un año con resultados financieros que despierta admiración y envidia por igual, más si se toma en cuenta que la economía mundial todavía se mantiene deprimida.

La película más vista en las salas de cine del planeta, en este 2009 que está a punto de marcharse, fue Harry Potter and the Half-Blood Prince, que recaudó 925.9 millones de dólares, cifra que además la ubica como la octava producción más lucrativa de la historia del cine de acuerdo a la página electrónica imdb.com.

El dulce de frutas de las ganancias también tuvo otros comensales. Uno de ellos fue la cinta animada Ice Age: Dawn of the Dinosaurs con 886.9 millones de dólares y está en la posición número 13 de los títulos con mejor desenvolvimiento en la boletería en general.

Después le pisan los talones Transformers: Revenge of the Fallen con 832 millones de dólares; 2012 con 712.4 millones de dólares; The Twilight Saga: New Moon con 628.1 millones de dólares; Angels & Demons con 485.9 millones de dólares; The Hangover con 461.6 millones de dólares; Night at the Museum: Battle of the Smithsonian con 413.2 millones de dólares; Star Trek 382.7 millones de dólares y X-Men Origins: Wolverine con 374.8 millones de dólares.

Cuatro de estos 10 títulos todavía circulan por diversos mercados, por lo que sus cantidades deben variar, aunque no de forma demasiado drástica.

Y nueve de estos filmes son secuelas. Razón por la cual la denominada meca del cine continuará con la práctica de rodar, una y otra vez, continuaciones de sus productos más lucrativos.