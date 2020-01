Hacia la excelencia

Uniss Mohammad Salman, de 10 años de edad sonríe al lado de un mensaje escrito por militares estadounidenses en un tablero de la escuela primaria Al Amtithal de Bagdad que dice "¡Irak es libre!" Cheryl Díaz Meyer / Dallas Morning News 27 de abril de 2003.

Soldados arrastran a un civil herido para alejarlo de su vehículo en llamas durante un avance a Bagdad. Cheryl Díaz Meyer, 4 de abril 2003.

Soldados saltan a un estanque de irrigación en algún lugar de Irak. David Leeson, 5 de abril de2003

David Leeson y Cheryl Díaz posan para una foto luego de haberse conocido recientemente en Bagdad. 20 de abril de 2003

Casquillos de bala alfombran una calle de Monrovia en el corazón de un campo de batalla entre el gobierno y soldados rebeldes. Carolyn Cole/ Los Angeles Times

Un soldado del Gobierno de Liberia se lamenta por su compañero herido mortalmente a quien trasladó desde el frente de batalla en Monrovia. Muchos soldados resultaron muertos y muchos más fueron heridos en el esfuerzo por retomar el puerto. Carolyn Cole/ Los Angeles Times

Un soldado del gobierno de Liberia defiende el puente Via Town en Monrovia donde la lucha continúa a pesar de los continuos llamados de cese al fuego. Carolyn Cole/ Los Angeles Times

Esther M. Arjona earjona@prensa.com Gritos de sorpresa, aplausos, lágrimas, abrazos y besos. Esa fue la situación vivida en las salas de redacción de los diarios Los Angeles Times, The New York Times, The Washington Post, el Dallas Morning News y The Blade de Ohio.

No es de extrañarse. Convertirse en el ganador de un premio Pulitzer no es cosa de todos los días.

El pasado 5 de abril fueron anunciados los ganadores del que se ha convertido en el más prestigioso galardón periodístico en Estados Unidos. Los premios Pulitzer tratan de reconocer la labor desarrollada en el ámbito del periodismo, así como en las letras, el drama, la historia y la música.

La cobertura periodística de conflictos bélicos estuvo muy presente en esta última edición de los premios, en especial por la que han realizado los grandes periódicos de Estados Unidos.

Así, uno de los galardones, el de reportaje internacional, recayó en el reportero de The Washington Post , Anthony Shadid, por la información que envió y por el "riesgo personal" que corrió en la guerra de Irak.

El comité Pulitzer distinguió las emotivas notas sobre las reacciones del pueblo iraquí ante la invasión de ese país liderada por Estados Unidos y ante la caída de Sadam Husein.

En el ámbito gráfico, los periodistas David Leeson y Cheryl Díaz, del Dallas Morning News , fueron premiados por "fotografiar la violencia y la intensidad de la guerra con Irak".

En cuanto a otros conflictos, la fotógrafa de Los Angeles Times Carolyn Cole recibió un galardón por su "mirada a los efectos de la guerra civil en Liberia", y los periodistas Michael D. Sallah, Mitch Weiss y Joe Mahr, de The Blade , Ohio, por su reportaje de investigación sobre las atrocidades cometidas por la Tiger Force, una unidad de elite estadounidense, durante la guerra del Vietnam.

Varias reacciones se han dado a conocer por el otorgamiento del premio. Ho Si Chat, miembro de la Asociación de Veteranos de Vietnam, quien luchó durante cuatro años en la provincia de Quang Tri, indicó que el reportaje se merecía el prestigioso premio no sólo porque refleja las atrocidades de Tiger Force, sino también porque denuncia la complicidad del Gobierno estadounidense que trataba de encubrir los crímenes.

Por otra parte, John Lancaster, un ex marine estadounidense que participó en la Guerra de Vietnam y que ahora trabaja en el país asiático, señaló que el trabajo enseña que probablemente los miembros de esta elite eran buenas personas que puestas bajo una situación como esa cometieron crímenes terribles y fueron objeto de sus mismos abusos.

Por medios de comunicación, Los Angeles Times fue el más galardonado en esta edición, con un total de cinco premios Pulitzer, seguido del The Wall Street Journal , con dos premios.

Además de la guerra de Irak, Los Angeles Times fue premiado por su cobertura de los incendios del pasado verano en California, y por los problemas en la gobernación de este estado, así como por su investigación sobre el crecimiento de los grandes almacenes Wal Mart, los mayores del mundo.

The Wall Street Journal , por su lado, obtuvo el reconocimiento de la Universidad de Columbia por su cobertura sobre los aneurismas, y por una serie de reportajes sobre las ventajas que tienen los hijos de donantes adinerados en las universidades estadounidenses.

The New York Times , por su parte, logró el Pulitzer al servicio público por las informaciones que David Barstow y Lowell Bergman elaboraron sobre los accidentes laborales en Estados Unidos.

Este prestigioso diario, a menudo distinguido con el Pulitzer, se vio afectado el año pasado por un escándalo por la publicación de notas falsas. En el año 2002, el periódico había registrado un récord de premios Pulitzer: siete.

En cuanto a los premios no periodísticos, destacaron los recibidos por Edward P-Jones en la categoría de ficción por el libro El Mundo Conocido . El jurado distinguió el libro de Jones como una representación de la vida real en Estados Unidos que se proyecta en el futuro. En el libro, el autor une destinos de ficción con datos históricos sobre la hasta ahora poco investigada explotación de esclavos negros por parte de propietarios también negros que en otro tiempo habían sido ellos mismos esclavos. Doug Wright en drama por Yo soy mi propia esposa , historia de la vida real de un transexual alemán quien pudo sobrevivir tanto de la amenaza nazi como de la comunista; William Taubman en biografía por Khrushchev: el hombre y su era , y Franz Wright (Alfred A. Knopf) en poesía por Caminando hacia Martha's Vineyard .

En música el Pulitzer recayó en Tempest Fantasy , del compositor Paul Moravec, y en la categoría general de no ficción en Gulag: Una historia , de Anne Applebaum.

Para la última edición de estos premios se presentaron un total de dos mil aspirantes.

Críticas y halagos

El comité encargado de la escogencia de los premios no ha escapado de las críticas por haber, o no, premiado algún trabajo. Siendo tan subjetiva la naturaleza de los premios es inevitable. La junta no ha coincidido con las inclinaciones populares. Muchos, si no la mayoría de los libros premiados, no han sido best sellers y muchas de las obras de teatro ganadoras han sido presentadas en escenarios fuera de Broadway o en teatros regionales.

En periodismo, los grandes diarios como The New York Times , The Wall Street Journal y The Washington Post han cosechado muchos de los premios pero la junta también ha honrado trabajos realizados por pequeños diarios. El premio al servicio público de 1955 fue otorgado a The Virgin Islands Daily News por haber revelado nexos entre la elevada tasa de crímenes en la región y la corrupción en el sistema de justicia local.

En literatura, la junta se torna menos conservadora en cuestión de gustos al pasar el tiempo. El jurado de drama nominó a Who's Afraid of Virginia Woolf? de Edward Albee, pero la junta lo consideró insuficientemente "elevado", una queja relacionada con argumentos sobre permisividad sexual y el diálogo rudo. En 1993 el premio fue concedido a Angels in America: Millenium approaches , una obra que trata sobre problemas de homosexualidad y sida, cuyo guión estaba repleto de obscenidades.

En el mismo debatido tema de gusto, la junta en 1941 negó el premio de ficción a Ernest Hemingway por su obra For Whow the Bells Tolls (¿Por quién doblan las campanas?'), pero le concedió el premio en 1953 por The Old Man and the Sea (El viejo y el mar), un trabajo menor.

A pesar de estos contratiempos, desde sus inicios, la junta se ha mantenido firme en su política de secreto en sus deliberaciones y se ha rehusado a debatir o defender sus decisiones.

Los retos no han lesionado la reputación de los premios Pulitzer como los premios más prestigiosos del país, percibidos como un gran incentivo para el periodismo de alta calidad y un foco de atención para logros en las letras y la música estadounidense.

El anuncio formal de los premios cada abril es realizado por el presidente de la Universidad de Columbia, por la recomendación de la Junta de los premios, tal y cual se estableció en el testamento de Joséph Pulitzer que nombró dicha universidad como administradora de los premios, y además ofreció un fondo de dos millones de dólares para la fundación de una escuela de periodismo.

Premios Pulitzer

Joséph Pulitzer fue uno de los mejores expertos editores de diarios estadounidenses durante los últimos años del siglo XIX.

Sus innovadores diarios, New York World y el St. Louis Dispatch dieron nueva forma al periodismo. Pulitzer fue un gran impulsador del entrenamiento de periodistas a nivel universitario en una escuela de periodismo y su mayor influencia ha sido la creación de los premios Pulitzer en periodismo, literatura, música, y drama.

Al escribir su testamento en 1904, Pulitzer hizo los arreglos para establecer los premios que llevan su nombre, como un incentivo a la excelencia.

En aquel momento se trataba de cuatro premios en periodismo, cuatro en letras y drama, uno en educación y cuatro becas de viajes.

En el campo de las letras se establecerían premios para la novela americana, una obra de teatro montada en Nueva York, un libro de historia de Estados Unidos, una biografía de un estadounidense y una historia de servicio público por la prensa.

Pero, sensitivo a la progresión dinámica de su sociedad, Pulitzer se encargó de que pudiesen ser posibles cambios en el sistema de premios. Estos cambios debían realizarse por razones de cambios en el tiempo o por necesidades públicas a través de un comité asesor, encargado de la supervisión de estos premios. Este comité también tiene el poder de abstenerse de ofrecer el premio si considera que los trabajos están bajo el nivel de excelencia.

Desde la implementación de los premios en 1917, esta junta ha incrementado el número de premios a 21 incluyendo las categorías de poesía, música y fotografía.

En 1997, año del 150 aniversario del nacimiento de Joséph Pulitzer, el comité reconoció el creciente trabajo realizado por los periódicos en periodismo 'online'.

Otro gran cambio fue realizado en 1998 ampliando el rango de géneros para incluir música tradicional estadounidense al premio en música, establecido en 1943, solo para compositores de música clásica.

"Estoy profundamente interesado en el progreso y elevación del periodismo, habiéndole dedicado mi vida, considerándola una profesión noble, de inigualable importancia por su influencia sobre las mentes y la moral de las personas. Deseo colaborar en atraer a esta profesión hombres jóvenes de carácter y habilidad, también ayudar a aquellos comprometidos ya con la profesión para que adquieran el más alto entrenamiento moral e intelectual".

Joséph Pulitzer