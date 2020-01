De minifaldas perturbadoras

Cromagnon: -No doy entrevistas, punto. Pero la sección Revista es otra cosa; leí aquí cómo hacer unas costillas en su sangre y un cordero a la leña. Nunca pensé que estas recetas cambiarían mi vida. Adiós a las recetas fucsias de lechugas y pasitas para los esqueléticos y bulímicos.

H: - Me alegro mucho Sr. Cromagnon de que le gustase esa receta, pero la verdad es que no tenemos mucho espacio en esta entrevista y yo quería preguntarle a usted acerca de su negación de aceptar en su tribu, la propuesta presidencial de la cadena perpetua.

C: -El bien y el mal existen desde siempre. Algunas veces este axioma no es posible mantenerlo en equidad y uno de los dos debe perecer. Uno de los dos debe ser apartado de la sociedad, en beneficio de la tribu, eso lo acepto.

H: - Mi pregunta, Sr. Cromagnon es, si usted aboga por una sociedad más civilizada, ¿por qué está usted en contra de estas fantásticas medidas represivas?

C: -La civilización es solo un mito. Si quitásemos los policías por solo 24 horas, como durante la invasión gringa, entenderíamos la clase de animales y pandilleros despiadados que tenemos a nuestro alrededor. Todo este sentido de orden es necesario para contener a la "maleantería", eso también lo aceptamos.

Solo que el problema de profundidad no son las continuas creaciones de leyes represivas, sino la ecuanimidad de la justicia. Igual para ti como para el que escribe las leyes; tanto para el rico perfumado y el político encorbatado, como para el maleante peludo de zapatillas baratas.

H: - Algo tenemos que hacer. ¡La criminalidad nos ahoga, ya no se puede vivir tranquilo!

C: -Escúcheme claramente Sr. Hallax. Yo soy un Cromagnon, eso es diferente a ser Australopitecus. ¿Qué significa ser civilizado?, ¿pensamos que por manejar un buen carro somos más civilizados?, ¿pensamos que por acumular posesiones materiales somos mejores?

Todo es una gran farsa, una gran mentira. Usted trabaja, yo trabajo y los partiditos de mierda se roban legalmente el país ¿Es eso civilización?

H: - No entiendo, ¡yo creo que somos una gran nación!

C: -Usted Sr. Hallax, es estúpido, ¡grrrr! ¿No se ha percatado usted de que todas las fortunas de este país han sido hechas por ciudadanos comunes, que se han vuelto políticos y luego al terminar sus puestos son millonarios?

H: -S upongo que no todos son así. Supongo que hay hombres que han hecho su fortuna como el Sr. Pérez Balladares y el PRD team, que son buenos en sus negocios.

C: -¡Grrrr! Revísale sus fortunas antes y después, ¡Grrrr!

H: - Ok, cambiemos de tema Sr. Cromagnon. Y relajémonos un poquito, creo que está usted tenso. ¿Alguna otra sugerencia en vez de la cadena perpetua que proponen nuestras mentes más brillantes?

C. -El buen ejemplo es el inicio de un líder. No se puede gobernar una nación sin dar el ejemplo. Si mis jefes son ladrones, si los jueces son corruptos, si la Asamblea acepta carros, coimas y toda clase de porquerías, ¿cómo podemos enseñarle al resto de la nación un comportamiento diferente?, ¿quién es peor, me pregunto, un asesino o un político corrupto?

H: - Este gobierno ha invertido 5 mil millones contra el hambre, miles en ametralladoras, cuchillos y toletes ¿No cree usted que estamos mejor?

C: -¡Grrrr! ¡Grrrrr! ¡Grrrrr!

H: - Bueno, Sr. Cromagnon, usted se está poniendo nervioso y agresivo, le agradezco su cooperación. ¿Desea usted añadir algo más antes de terminar?

C: -Quisiese más recetas en La Prensa para hacer carne cruda y me gustaría que las mujeres dejasen de usar minifaldas. Tengo dolores de cabeza profundos con solo mirarlas, no puedo dormir nunca, estoy muy mal... eso de las minifaldas es más escalofriante que el descaro y la falta de glamour femenino de cobrar por ser primera dama de este civilizadísimo país.

Primero metamos presos a todos los maleantes finos, que nos ordeñan como si fuésemos vacas de una hacienda, y luego hablemos de cambiar un sistema, que ni siquiera puede controlar a los quinceañeros tirapiedras. ¡Grrrr!