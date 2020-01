49 países presentan películas para el Oscar

El número de competidores descendió con respecto al año pasado, cuando se presentaron 56 países.

Cada país puede presentar una película.

Los postulados para el Oscar serán anunciados el 25 de enero y los premios se darán el 27 de febrero.

Esta es la lista de los países latinoamericanos y otros importantes, con los títulos de las películas en inglés.

• Argentina, A Lost Embrace, Daniel Burman

• Brasil, Olga, Jayme Monjardim

• Canadá, Far Side the Moon, Robert Lapage

• Chile, Machuca, Andrés Wood

• China, House de Flying Daggers, Zhang Yimou

• Dinamarca, The Five Obstructions, Jurgen Leth and Lars von Trier

• Ecuador, Chronicles, Sebastián Cordero

• Grecia, A Touch de Spice, Tassos Boulmetis;

• India, Shwaas, Sandeep Sawant

• Israel, Campfire, Marek Rozenbaum

• Italia, The House Keys, Gianni Amelio

• México, Innocent Voices, Luis Mandoki

• Portugal, The Miracle According to Salomé, Mário Barroso

• España, The Sea Inside, Alejandro Amenábar

• Taiwan, 20:30:40, Sylvia Chang

• Uruguay, Whisky, Juan Pablo Rebella, Pablo Stoll

• Venezuela, Punto y Raya, Elia Schneider.