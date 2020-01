Por los pocos valores que aún nos quedan

13 DE JUNIO.Como miembro de la Iglesia católica que soy quiero manifestar mi rechazo y repudio a la caricatura del viernes 13 de junio que apareció en la sección Opinión, del diario La Prensa, porque considero que constituye un irrespeto a la “Consagración del pan y del vino”, lo más sagrado de la fe católica.Precisamente el “irrespeto” y el poco me importa con el derecho ajeno es uno de los males que frena el feliz desarrollo moral y social de este país y los medios de comunicación, que son precisamente los que deberían dar el ejemplo. Deseo dejar claro que no pertenezco a ningún partido político, y no soy arnulfista. Solo me preocupa el bienestar de la patria y de sus instituciones, entre ellas de la de la iglesia, y todo lo que conlleve a conservar los pocos valores que aún nos quedan.

Justo P. Moreno