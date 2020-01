En total desacuerdo con caricatura

13 DE JUNIO.El hombre y su familia se ven amenazados por la falta de valores humanos, corrupción de valores, etc. y la iglesia a su vez sufre por nuevos discursos o argumentos absurdos que amenazan a la familia creyente. En este contexto me refiero a la caricatura aparecida el 13 de junio en la sección de Opinión y que pareciera un modelo a seguir muchas veces exigido por quienes manejan los grandes medios escritos. El mensaje subliminal de la caricatura utiliza representaciones propias y sagradas de nuestra creencia religiosa que debe ser respetada y dignificada. Al querer condenar a toda suerte a los protagonistas del quehacer político hay que tratar de no usar este tipo de artimañas que lo que hace es promover la falta de valores humanos y principios morales y éticos de la familia panameña y fiel creyente de los preceptos religiosos.

Geraldine Emiliani