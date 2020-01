El mundo gótico de Ramsés

Daniel Domínguez Z. ddomingu@prensa.com El plan de Ramsés Manuel Pinzón Heredia era completar sus estudios de periodismo en el Centro Regional Universitario de Coclé. Es más, llegó hasta tercer año de la carrera, pero un artículo que leyó sobre el pintor y dramaturgo Antonin Artaud le dio un vuelco a su existencia.

El arte de Artaud es duro y muchas veces intransitable, porque explora el lado humano que no deseamos molestar y que está latente, en espera de hacer erupción.

Aquellas ideas del artista francés impresionaron mucho a este joven oriundo de Penonomé, quien sin dudarlo, dejó en 1996 el bolígrafo y la grabadora y tomó el pincel y el papel como sus armas para enfrentarse a la realidad. Su nombre de batalla lo dejó en Ramsés Pinzón.

Su visión plástica de la realidad es como leer no solo el pensamiento de Artaud, sino que también tiene fuerte presencia del ideario de Friedrich Nietzsche, Arthur Rimbaud y Charles Baudelaire, sus siguientes lecturas, y algo curioso, todos tuvieron frecuentes relaciones con la prensa a través de la crítica de arte y el ensayo social y filosófico. Después se salen algunos conque tomar un libro no transforma y que las curiosidades no existen. Vamos.

Ramsés Pinzón, con su oficio claro, se trasladó a la ciudad de Panamá y comenzó a ejercerlo de manera intensa y dejó la caricatura y lo reemplazó por el carboncillo y una libreta de dibujo.

Su obra no es de fácil acceso ni de fácil venta. Sus mundos tenebrosos, sus personajes a un pie de lo siniestro, su ambiente gótico, su dominio por el negro y blanco contrastan con los colores de casi cualquier sala o comedor de aquellos que compran pintura como otro adorno de la casa.

A pesar de esto, Ramsés Pinzón ha encontrado un apoyo incondicional en la galerista Carmen Alemán y en los coleccionistas Marcelo Narbona y George Selenka.

Su trabajo ha sido apreciado en certámenes locales. En 1998 obtuvo el segundo premio del Concurso Nacional de Pintura y al año siguiente logró el primer puesto. Luego consiguió mención de honor en las versiones del 2001 y 2002.

Misteriosa y subversiva

Lo de Ramsés Pinzón no es andar por allí con pose de persona controversial, inteligente o diferente. Su pintura es taciturna, bohemia, subversiva, misteriosa y retadora. Así como su pintura, así también él.

Aunque habitualmente no presenta su obra en galerías sí la ha ofrecido a la consideración del público en espacios alternativos.

Su primera individual fue en el hoy desaparecido Aleph Café en el año de 1996 y actualmente tiene su trabajo más reciente en la Biblioteca Isaac Benítez de la Escuela Nacional de Bellas Artes, ubicada en calle once, en el barrio de San Felipe. La puede apreciar hasta el 31 de mayo.

Identidad nacional

En los últimos años, Ramsés Pinzón ha trasladado su universo a América Latina. Ahora su estilo gótico tiene elementos del continente americano y de su propio país y ha mostrado rostros como los del revolucionario Augusto César Sandino, el militar y político Simón Bolívar, los escritores José Martí y Gabriel García Márquez y el compositor Agustín Rodríguez.

Sí continúa retratando una sociedad deforme y contradictoria, pero sus personajes son los habitantes de Santa Ana, los edificios de San Felipe, el antiguo teatro Aurora o el Amador, así como influencias del arte poético, literario, folclórico e indigenista de su país.

Esta iconografía es nueva para Pinzón, quien se siente muy preocupado por el sentido y la aplicación de la identidad nacional.

Piensa que su generación tuvo que enfrentarse en la década del ochenta a dos rupturas: el fin de la dictadura militar de Manuel Antonio Noriega y la desaparición de los regímenes totalitarios comunistas.

Señala que el arte está para rescatar de los escombros los principios de la identidad y que depende de los humanistas rescatar de la enajenación y la manipulación a la sociedad.

En su caso, el ser panameño, con sus necesidades y aspiraciones, lo muestra sin visos de panfleto político o populista exagerado en sus pinturas que expone en la Biblioteca Isaac Benítez, y por eso quiere que la gente joven vaya y le dé su parecer.

De marcha bogotana

En la segunda semana del mes de junio se marchará Ramsés Pinzón a Bogotá, Colombia y no sabe cuándo regresará a Panamá.

Quiere ir a probar suerte, desea experimentar y conocer a otras personas, como ya lo hizo años atrás en sus andanzas por Costa Rica y Cuba.

A nadie debe sorprender esta actitud errante de Ramsés Pinzón, recuerden que sus héroes literarios también fueron constantes viajeros.