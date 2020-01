Acusaciones contra el ex dictador de Irak

>>> ¿Quién creó el tribunal que enjuicia a Saddam Hussein?

El tribunal especial para crímenes del gobierno de Saddam Hussein fue erigido bajo la dirección de Estados Unidos, aunque en algunos puntos se orientó según la tradición de derecho de Irak, considerada en cierta forma dudosa por expertos internacionales.

El tribunal especial tiene varias salas penales, cada una de ellas con cinco magistrados, y una sala de apelación con nueve magistrados. Sólo del juez principal se conoce cara y nombre.

>>> ¿Cuáles son los cargos que enfrenta el ex dictador?

Los cargos son múltiples, pero los más importantes son: genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, manipulación de la justicia, despilfarro o malversación de fondos y recursos públicos, además de dirigir guerras contra otros países árabes (conflicto con Irán e invasión a Kuwait).

>>> ¿Cuáles son los casos más importantes en los que se le acusa de genocidio?

El caso por la matanza de 148 chiíes en la localidad de Dujail en 1982, caso por el que fue condenado a la horca el 5 de noviembre y la campaña militar de "Al Anfal" (1987-1988) en la que murieron decenas de miles de kurdos y por el que enfrenta el segundo por genocidio.

Algunos funcionarios iraquíes creen que Hussein hizo ejecutar a unas 300 mil personas, pero otros afirman que la cifra supera el millón.

En una ocasión se hizo filmar mientras recorría una hilera de opositores ejecutados y daba a cada uno el tiro de gracia en la cabeza.

>>> ¿Qué sucedió en Dujail ?

La cadena de eventos que terminó con la muerte de 148 personas en la ciudad de Dujail comenzaron en 1982. Muchos de los hombres de Dujail estaban lejos de sus casas luchando en la guerra contra Irán, conflicto bélico que había comenzado 18 meses atrás. Pero la guerra se había vuelto en contra de Irak y Hussein necesitaba conseguir respaldo popular.

Así que, el 8 de julio de ese año, Hussein hizo una visita a esta ciudad. Pero no todo salió bien, pues cuando se retiraba de ella en una caravana fue emboscado por un pequeño grupo de pistoleros.

El ex dictador salió ileso y sus guardaespaldas mataron a los atacantes. La reacción de Hussein fue inesperada. En vez de huir hacia Bagdad, la caravana presidencial se devolvió a Dujail. Durante los días siguientes sospechosos fueron detenidos en redadas en una operación militar de gran escala que incluyó la utilización de tanques y aviones. Y algunos de los arrestados nunca volvieron a Dujail. Fueron asesinados, incluso años después del incidente, en 1985.

Durante el juicio se determinó que Hussein firmó la orden para asesinar a los detenidos.

>>> ¿Cuáles son las causas del segundo juicio?

Por la campaña militar conocida como "Al Anfal" que lanzó el ejército iraquí sobre el Kurdistán en 1987 y 1988.

Decenas de testigos kurdos han ofrecido en varias audiencias desgarradores testimonios de cómo las fuerzas de Hussein arrasaron sus poblados en 1988, mataron a miles con bombas de gases químicos y destrozaron sus hogares.

Sin embargo, él asegura que fue una operación legítima contra guerrillas separatistas.

Según la organización Human Rights Watch, autora de la mayor investigación sobre "Al Anfal", al menos 100 mil kurdos murieron o desaparecieron en el norte iraquí entre 1987 y 1988, aunque la cifra aumenta hasta los 180 mil según las víctimas de la operación liderada por Ali Hassan al Majid, un temido primo de Saddam Hussein más conocido como "Alí el químico" .

>>> ¿Luego de la condena por el caso de Dujail qué pasará?

La condena a morir ahorcado que ha dictado el Tribunal Penal Supremo iraquí contra Hussein abre una nueva puerta a la incertidumbre en Irak.

Sin embargo, el periplo en los tribunales del dictador no ha terminado, ya que la sentencia puede ser recurrida y él debe enfrentarse aún a los otros procesos.

La sentencia puede ser recurrida tanto por los condenados como por la fiscalía o por la defensa. Las leyes judiciales en Irak establecen que los recurrentes tienen un mes (exactamente 30 días) para presentar su recurso ante el "comité general de casación", dependiente del Tribunal Penal Supremo y compuesto por nueve magistrados. Este comité puede aprobar, rechazar o modificar las sentencias pronunciadas por el Tribunal Especial, y para ello no hay límite expreso de tiempo, pero según las fuentes, puede tardar entre uno y cinco meses.

Si el comité aprueba las sentencias, éstas vuelven al Tribunal Especial que las dictó –sin límite de fechas– que a su vez las remite a la Presidencia de la República para ratificarlas.

>>> ¿Cuál es la posición del ex dictador sobre los procesos en su contra?

Afirma que sigue siendo el presidente de Irak y por lo tanto se niega a reconocer a las autoridades del tribunal que lo enjuicia.

El ex dictador le dijo a la Corte este año que no teme a la muerte, pero admite que preferiría morir ante a un escuadrón de fusilamiento y no en la horca.