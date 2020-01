Alemán no se presenta a declarar

MANAGUA, Nicaragua (AFP). —Las audiencias para desaforar al ex presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán (1997-enero 2002), acusado de fraude y lavado de dinero, continuaron este viernes sin la presencia del ex mandatario, quien no se presentó a declarar ante una comisión del Congreso.

“La Constitución dice que todos somos inocentes mientras no se pruebe por una sentencia firme de que se es culpable”, aseguró Alemán en un escrito leído a la comisión por el diputado Noel Pereira, quien fue designado por el ex presidente como su delegado y abogado defensor para que lo represente ante el Parlamento.

Tras exponer los argumentos de Alemán a los diputados, Pereira dijo a la prensa local que “aquí no hay politiquería ni nada (...), no podemos traer una verdad llevada por la publicidad o (el) criterio de un juez”.

Luego de esta comparecencia, la diputada María Dolores Alemán, hija del ex presidente, y que huyó del país, es la única que falta para completar la serie de audiencias que concluirá el próximo martes, luego de que el jueves lo hiciera el diputado David Castillo y este viernes la diputada ante el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) Martha McCoy.

El diputado liberal y abogado Noel Pereira fue designado por Alemán como su abogado defensor ante la comisión que integran 11 diputados, de los que cuatro son miembros de su Partido Liberal Constitucionalista (PLC), partido al que también pertenece el jurista. La comisión, presidida por el diputado Orlando Tardencilla, del Partido Camino Cristiano, comenzó el jueves a estudiar la petición de desafuero de Alemán y otros tres diputados, incluida su hija María Dolores, acusados de fraude y lavado de dinero.