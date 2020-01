Alemán reta a Bolaños a probar acusaciones

MANAGUA, Nicaragua (AFP). —El ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán retó este miércoles a su sucesor, Enrique Bolaños, a que pruebe las denuncias de su supuesta corrupción en el desvío de sumas millonarias del Estado a cuentas particulares, actos que se esperaban fueran anunciados anoche.

“Quiero escuchar al presidente, pero que no venga con presunciones, que venga con pruebas contundentes. Pero no que (diga que) Arnoldo Alemán firmó instrucciones a cualquier funcionario para que hiciera depósitos en cualquier fundación”, declaró Alemán (1997-enero del 2002) a la radioemisora La Poderosa, de Managua.

El ex gobernante dijo que “no voy a claudicar en ningún momento (...) no me amedrentan los chantajes, la barbaridad que quieran hacer con mi familia, pueden decir lo que quieran, pero van a enfrentar a un hombre que sí trabaja en pro de Nicaragua”.

El presidente Bolaños anunció que leería la noche de ayer, miércoles, un informe donde presentaría pruebas “contundentes” que incriminan a Alemán, actual presidente del Congreso, en el supuesto desvío de dinero del Estado a cuentas en el exterior que sumaría cifras cuantiosas aún no reveladas.

La prensa local ha especulado que el presunto monto del desvío de dinero ascendería a entre 7 y 9 millones de dólares, pero estas cifras no han sido confirmadas por las autoridades.

“Estoy tranquilo”, dijo Alemán, quien advirtió que en las pruebas que se presenten “espero que no hayan falsificado o alterado documentos y que nos señalen con precisión y exactitud cuentas y cheques originales y firmados”.

El procurador especial Iván Lara confirmó a la AFP que la Procuraduría General de la República (PGR) introducirá en los tribunales una formal acusación contra Alemán, varios ex funcionarios y familiares por el delito de “lavado de dinero”, debido a que se convirtieron fondos estatales en cuentas corrientes a nombre de personas físicas.

Lara informó de que junto al escrito acusatorio solicitará la detención para varias personas involucradas en los delitos y que no gozan de inmunidad parlamentaria.

Entre las personas que serían acusadas además de Alemán, figura el ex director de Ingresos (DGI), actualmente en la cárcel, Byron Jerez, y el ex secretario personal de Alemán, Alfredo Fernández, quien se encuentra fuera del país desde julio pasado.