Amplían investigación sobre casos ántrax en EU

WASHINGTON, DC (AFP). —La investigación sobre la contaminación con ántrax en Florida fue oficialmente declarada criminal, tras el anuncio el miércoles de que una tercera víctima fue contaminada con la bacteria, considerada por los expertos como un vector de preferencia del bioterrorismo.

"Se trata ahora de una investigación motivada por un acto criminal", confirmó ayer jueves el fiscal general John Ashcroft al ser interrogado en la cadena de televisión NBC.

El miércoles el fiscal del estado de Florida, Guy Lewis, declaró que "desde ahora es una investigación criminal", durante una conferencia de prensa en la que también participaron responsables del FBI, de los Centros de control y prevención de enfermedades, y del departamento de Salud.

No obstante, el agente del FBI encargado de la investigación, Héctor Pesquera, estimó que no existe "ninguna prueba hasta el momento de que este tipo de bacteria fue producido o creado por gente relacionada con los hechos del 11 de septiembre", pero agregó que "todavía no sacamos ninguna conclusión".

El ántrax causó la muerte el viernes pasado de Robert Stevens, de 63 años, antes de la detección de la bacteria en otro hombre de 73 años y luego en una mujer de 35 años, todos empleados en el mismo edificio de Boca Ratón. El segundo paciente, Ernesto Blanco, está bien, según su familia. Ambas personas son portadoras de la bacteria, pero no han desarrollado la enfermedad.