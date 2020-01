Aplazan juicio a Berlusconi

ROMA, Italia (EFE). -El Tribunal de Milán que juzga por corrupción al primer ministro italiano Silvio Berlusconi, aplazó al próximo 11 de junio la sesión prevista para ayer, debido a la imposibilidad del jefe del Gobierno para estar presente.

Berlusconi viajó ayer a Luxemburgo, donde volvió a arremeter contra los jueces y aseguró desde ese país que el juicio por el llamado caso SME es "falso y nulo".

Afirmó también que en la audiencia del día 11 "nos vamos a divertir".

Silvio Berlusconi está acusado de haber sobornado a varios jueces para bloquear en 1985 la venta de la sociedad alimentaria pública SME al empresario rival Carlo De Benedetti por parte del Instituto para la Reconstrucción Industrial (IRI).

En este caso también está como imputado su "brazo derecho" y ex ministro, Cesare Previti. El jefe del Ejecutivo italiano dijo a la prensa que él no teme a los jueces de Milán. "Yo no soy el que tiene que temer, sino otros", afirmó, para agregar que la magistratura milanesa actúa por motivos políticos, "inventa teoremas y crea pruebas falsas con falsos testimonios".