Argentina: un minué en el precipicio

Emilio García Méndez Alguien definió a la coyuntura política como una nube. Uno observa, por ejemplo, una nube en forma de pirámide, se agacha para atarse los zapatos y cuando vuelve a mirar, en el mismo lugar de la pirámide hay un oso y un trencito. La metáfora anterior seguramente es insuficiente para explicar la cantidad –y sobre todo la velocidad– de los acontecimientos que, sin ir más lejos, desde el 20 de diciembre se suceden en la Argentina. Por ello, una forma de tornar más inteligible el caos en que estamos sumergidos puede consistir en la descomposición y reconstrucción de los dos grandes elementos de la crisis: el económico y el político.

En el plano económico, para hacer frente a la hiper-inflación y al desmadre social que concluyó con la ola de saqueos de julio de 1989 en los estertores del gobierno de Alfonsín, el país aceptó la solución milagrosa de la convertibilidad 1 a 1 del peso con el dólar. Tres elementos de naturaleza diversa permitieron mantener durante 12 años el esquema político sostén de la convertibilidad: a) un proceso salvaje e indiscriminado de dudosísimas privatizaciones; b) un aumento permanente de la deuda externa, que además se estatizó por mano de Cavallo, joven presidente del Banco Central durante el fin de la dictadura militar y c) también para financiar el esquema político imperante, un clima generalizado de corrupción e impunidad en el ejercicio del poder en todos los niveles.

En el plano político, el descuartizamiento del país y la entrega de fragmentos a cada corporación que acreditara alguna cuota de poder real, fue la improvisación metódica (caprichos de la paradoja) para mantener un poder, por el que no había costo personal e institucional que no se estuviera dispuesto a pagar.

El precio de esta estabilidad fue el envilecimiento individual y colectivo. Solo algunas voces aisladas mantuvieron una conciencia crítica, que pocos compartían.

A escasos meses de comenzar el nuevo gobierno, el intermezzo delarruista se demostró rápidamente más de lo mismo sin las condiciones objetivas del periodo anterior. La sutil diferencia consistió en que, si las promesas de 1989 (Menem) privilegiaban la estabilidad económica, las promesas de 1999 (De la Rúa) privilegiaban la vigencia de la transparencia y la lucha frontal contra la corrupción. Finalmente, y más allá de la diversidad de estilos, ambos presidentes hicieron de la negación sistemática de su discurso declarado un principio permanente de acción. La mentira como regla y la verdad, ni siquiera como excepción, constituyó el legado público más importante de estos “estadistas”. La reciente despedida, abrupta, vergonzosa y sangrienta del gobierno De la Rúa el 20 de diciembre, fue el broche de oro de una coyuntura larga, 1989-2001, sobre la que todavía hay mucho que decir e investigar. De todos modos, poco antes de su despedida, en un ejercicio insólito de vanidad masoquista, De la Rúa se aseguró que su contrincante-socio (Menem) pudiera asistir en libertad a su ocaso (el de De la Rúa), que sin dejar de ser definitivo, tal vez le tenga todavía reservada alguna fugaz participación en alguna tarea menor.

Hace ya bastante que la crisis política y la crisis económica se desarrollan en forma paralela y con un cierto nivel de autonomía. De forma similar a un eclipse, la coincidencia de ambas crisis (cuya repetición no cuesta demasiado imaginar), explica el estallido popular espontáneo del 20 de diciembre. Muy distinta, en intensidad y premeditación, en cambio, fue una violencia policial cuyo saldo trágico de 28 muertos es por todos conocida, aunque los nombres de todos los responsables directos e indirectos todavía no lo sean.

Es en este contexto de país en llamas, en que la cúpula peronista (sería un grave error decir el peronismo), decide resolver sus internas, y de paso, ver si es posible solucionar algunos problemas de lo que queda del país. Un nuevo presidente, electo con la legitimidad que le da un funcionamiento institucional cuyo cambio de reglas de juego ya se cuentan en horas, se hace formalmente del poder por un período que no debía superar el día 3 de marzo, día en que se llamaría a elecciones. No pasaron 48 horas de su posesión y el nuevo presidente Adolfo Rodríguez Saá da ya señales inequívocas de que no tiene la menor intención de cumplir con lo acordado. La tradición de negar el discurso declarado se mantiene intacta. Sin duda estamos todavía en la coyuntura larga que comenzó en 1989. Para los todavía escépticos, un Menem sonriente posa para los fotógrafos en la casa de gobierno junto al neo-presidente y declara textualmente sin ruborizarse, “los acuerdos de llamar a elecciones el día 3 de marzo, tal vez se cumplan o tal vez no”.

Por su parte, algunos de los gobernadores que entronizaron al neo-presidente ya se sienten traicionados y tejen nuevas alianzas y conspiraciones. Pactos y componendas se hacen y deshacen con una velocidad vertiginosa. Personajes cuestionables, aun para los niveles de moralidad que imperan en la política argentina, hacen apariciones triunfales. El viernes 28 de diciembre, gente y cacerolas vuelven a la calle, cae alguna de las cabezas más impresentables.

El gobierno ultraprovisorio realiza anuncios rimbombantes estratégicos y fundacionales en materia económica.

En un reciente análisis inteligente y profundo, Beatriz Sarlo, una prestigiosa intelectual argentina, sostiene que hemos vuelto exactamente al punto anterior a la unidad nacional de fines del siglo XIX, cuando ante la ausencia de una autoridad central el poder se encontraba fragmentado en manos de los gobernadores. Tal vez, también esta comparación resulte insuficiente para describir la situación actual. Aquí y ahora, corremos el riesgo inminente de pasar de la fragmentación a la atomización.

Ninguna de las confusas y contradictorias medidas anunciadas por el nuevo gobierno, responde con seriedad y profundidad a la naturaleza real de los problemas políticos y económicos que afectan el país. Ni la crisis fiscal se resuelve con demagogia populista, ni la crisis político-institucional se resuelve profundizando un casuismo decisionista que exacerba el deterioro ya inaudito de las instituciones. Con pocas excepciones, la estrechez de miras y el inmediatismo electorero se suceden sin solución de continuidad. Continúa el minué al borde del precipicio.

Ni por asomo, el proceso de caída libre se ha detenido. Nuevas turbulencias asolarán el país en el futuro inmediato, tal como está aconteciendo en estos momentos. El deterioro de la mayoría de la clase política asume niveles de putrefacción. Encontrar una salida a esta situación constituye hoy, más un instinto de sobrevivencia que un movimiento de astucia política.

Solo una reflexión tan profunda cuanto transversal de aquellos sectores de la clase política no envilecidos por el interminable proceso de corrupción, que incluya una franca apertura a sectores de la ciudadanía que con poco o nulo contacto con la política profesional se encuentran hartos del estado de cosas existente, permitirá identificar las líneas centrales de una estrategia de recuperación de las reglas del juego democrático. Al fin de cuentas, solo desde la política es todavía posible salvar a la política de su posible destrucción.

En épocas como esta, más que nunca es necesario ayudar a la esperanza. Para ello, tal vez nada mejor que recordar al injustamente olvidado poeta negro peruano Nicomedes Santacruz, quien en algún verso nos recuerda que, “este es un continente de aventuras, que a los aventureros se los traga”.