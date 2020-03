Argentina recibe carta con ántrax

WASHINGTON, EU (AFP). –El Gobierno argentino intentaba evitar ayer sábado que cundiera el pánico en la población ante la presencia de ántrax en el país, por un sobre llegado desde Estados Unidos y dijo que “hay preocupación”, pero se están adoptando “todas las medidas” de prevención posibles.

La correspondencia, con publicidad de una empresa turística de Miami llamada “Carnival”, fue recibida por una mujer, a quien no se identificó, y que no contrajo la enfermedad porque no abrió el sobre y lo entregó a las autoridades, siguiendo las medidas de prevención.

En una rueda de prensa celebrada al término de una reunión del Consejo de Seguridad Interior, el ministro argentino del Interior, Ramón Mestre, dijo que el Gobierno está “absolutamente preocupado”, pero aseguró que “se están tomando todas las medidas” de prevención.

El subsecretario de Salud argentino, Javier Vilosio, dijo que se estudia “la esterilización” de todas las cartas que ingresen al país.

Argentina es el primer país latinoamericano en el que se detectó ántrax y el tercero en el mundo detrás de Estados Unidos y Kenia, aunque ninguna persona se ha contagiado en la nación sudamericana.

Contrastando con la situación de alarma generada en Argentina, Brasil respiró aliviado luego de confirmarse que no había ántrax en una carta sospechosa enviada a la corresponsalía del diario estadounidense The New Times.

“Felizmente las pruebas son negativas. No se trata del bacilo del ántrax, sino probablemente de un contaminante ambiental, no peligroso para la salud”, dijo el presidente de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), Paulo Buss. Agregó que hace más de 30 años que no se registra en el país ningún caso de ántrax o carbunclo en el ganado.