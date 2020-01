Arranca encuentro de mandatarios

COSTA RICA.CUMBRE SOBRE AVANCES DE TRATADO CON UNIÓN EUROPEA.

Los presidentes de Centroamérica comenzaron ayer una reunión en Costa Rica para evaluar el avance en la negociación de un acuerdo de asociación con la Unión Europea (UE) y discutir posiciones conjuntas en materia política y de cooperación.

Los mandatarios de Guatemala, Álvaro Colom; Honduras, Manuel Zelaya; El Salvador, Elías Antonio Saca; Nicaragua, Daniel Ortega, y Costa Rica, Óscar Arias, mantuvieron una conversación privada en la Casa Presidencial costarricense, según confirmó a Acan-EFE una fuente oficial.

El canciller de Costa Rica, Bruno Stagno, declaró ayer a la radio local Monumental que "la reunión de los presidentes es para hacer un balance sobre el estado de esta negociación y así como para estudiar algunos elementos que puedan suscitar preocupación en alguno de estos países".

El objetivo es, según Stagno, conocer las posiciones de cada país del istmo centroamericano con vistas a la cumbre que se realizará en Lima (Perú), en mayo, "en la cual los cinco presidentes tendrán la oportunidad de hacer balance conjunto con la UE y establecer las siguientes líneas de acción del proceso de negociación" que se espera concluya en 2009.

"La reunión de hoy (ayer) es más que nada para conocer ciertas líneas rojas que tiene cada país respecto a elementos que consideren que van más allá de lo que legal o constitucionalmente ellos podrían admitir en el proceso de negociación", detalló el Canciller.

Un ejemplo de estas situaciones es el interés europeo de que todas las naciones centroamericanas ratifiquen el Estatuto de Roma, mediante el cual se adhieren a la Corte Penal Internacional (CPI).

Este instrumento no ha sido ratificado por El Salvador, Guatemala y Nicaragua, y al respecto El Salvador ha manifestado en varias ocasiones que no se adherirá al Estatuto, mientras en Nicaragua el gobierno asegura que ese texto tiene roces con la Constitución Política del país. Stagno manifestó que "en Costa Rica tenemos mayor margen de maniobra, porque existe una enorme coincidencia en los principios y propósitos con la UE en todos los temas de diálogo político y cooperación, pero tenemos también ciertos temas que queremos manejar con cierta cautela para no ir más allá de las obligaciones internacionales".

El Canciller costarricense subrayó que difícilmente ayer los presidentes llegarían a "acuerdos fundamentales en cuanto a textos", pero sí se haría "un inventario de algunos temas que suscitan preocupación".