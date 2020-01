Al Asad logra ratificación mayoritaria

SIRIA.

El presidente sirio, Bachar al Asad, continuará siete años más en la Presidencia, después de obtener un apoyo del 97.62%, en el referéndum celebrado el pasado domingo, una marca incluso superior a la consulta con la que en el año 2000 accedió al poder.

La testimonial oposición siria ha criticado la celebración misma del referéndum, al considerar que el resultado ya estaba decidido.

El ministro sirio de Interior, Basam Abdul Mayid, anunció a las 10:15 hora local (7:15 GMT) la victoria de Bachar al Asad, en un referéndum que alcanzó, según las cifras oficiales, una participación del 95.86% de los cerca de 12 millones de sirios que estaban llamados a votar.

Según estas cifras, sólo 19 mil 563 personas se atrevieron a decir no a un nuevo mandato de Bachar, durante siete años.

"Los sirios han elegido. Siria ha dicho no a la rendición, no a la capitulación, no a la democracia deformada. Dijo sí a la resistencia y a la decisión libre nacional", dijo Mayid ante la prensa.

Poco después del anuncio, el abogado y activista opositor Haizam Maleh –uno de los pocos opositores en activo y en libertad– aseguró a Efe que "el resultado había sido decidido con antelación" y agregó que las cifras ofrecidas por el ministro de Interior no se correspondían con la realidad.