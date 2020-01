Atentan contra ex ministro palestino

RAMALA, Cisjordania/EFE. Individuos armados atentaron ayer en Ramala contra el ex ministro de Finanzas de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) Salam Fayad, que salió ileso del ataque. Fuentes de la seguridad palestina dijeron a la agencia Efe que varios hombres armados dispararon contra el coche del ex ministro, pero que éste no sufrió daño alguno porque acababa de salir del vehículo con dirección a su oficina. Según las fuentes, Fayad estaba a unos cinco metros del coche cuando se registró el ataque y su vehículo sufrió varios impactos, como así también otros que estaban en la zona.