Aumenta presión sobre Kandahar Se informó de que un bombardeo aliado destruyó una aldea del este de Afganistán, pero las autoridades de EU lo desmintieron

KABUL, Afganistán (AP). –Guerreros tribales dijeron haber lanzado ayer sábado un ataque en gran escala contra las fuerzas talibán que defendían el aeropuerto de Kandahar, al tiempo que millares de combatientes aliados se dirigían desde el norte hacia la propia ciudad, que es el último reducto del Talibán en el país.

Al sur de Kandahar, los aviones norteamericanos atacaban también sin cesar las defensas del aeropuerto, dijeron refugiados que lograron salir de la ciudad.

Algunos refugiados dijeron que los soldados del Talibán, cada vez más desesperados, avanzaban de una casa a otra, tratando de esconderse entre los civiles para evitar la furia de la metralla norteamericana.

“La gente piensa que es el fin del mundo”, dijo un refugiado que se identificó como Mohebullah, y que llegó el sábado a la frontera con Pakistán. “Están en una situación terrible”.

Entretanto, más de un millar de soldados estadounidenses se atrincheraron en una base cercana en el desierto, unos 110 kilómetros al sudoeste, donde permanecían alejados del conflicto.

La Alianza del Norte se mostró más flexible en las negociaciones que se realizan en Alemania para la creación de un gobierno postalibán que incluya a todas las facciones, mientras crecía la presión en el último enclave de control de la milicia islámica.

Entretanto, los residentes salían de Kandahar hacia la frontera con Paquistán por una ruta que es cada vez más peligrosa debido a los bandidos y a las pandillas armadas, de unidades tanto talibán como antitalibán.

“En las pasadas 24 horas, no han pasado cinco minutos sin que escucháramos los bombardeos y el ruido de los aviones (estadounidenses)”, dijo Jalil Ahmed, quien llegó el sábado a la ciudad fronteriza de Chaman.

Los ataques aéreos también asolaron el oriente de Afganistán. Funcionarios del Pentágono dijeron que al igual que la provincia de Kandahar, los aviones de la coalición dirigida por Estados Unidos están atacando las montañas al sur de Jalalabad, donde más de 600 combatientes no talibán y miembros de Al Qaida supuestamente se esconden en cavernas.

En los bombardeos de la coalición, en la población de Kama Ado, poco menos de 50 kilómetros al sur de Jalalabad, en el oriente del país, murieron más de 100 civiles, según testigos y sobrevivientes. Pero un funcionario provincial dijo que recibió informes de que la cifra de muertos fue de entre 15 y 20 civiles, y agregó que los residentes exageraban.

Un vocero del Comando Central de Estados Unidos, dijo en Washington que la población no fue atacada. “Simplemente no sucedió'', señaló el mayor del Cuerpo de Infantes de Marina, Brad Lowell. Precisó que los aviones bombardearon una zona, pero que no era civil.

Centenares de muertos En tanto, en Jalalaban se informó de que un bombardeo aliado destruyó este sábado una aldea del este de Afganistán y mató de 100 a 200 residentes de la zona, dijeron testigos oculares. Empero, las autoridades norteamericanas desmintieron la noticia e insistieron en que “ no ocurrió”.

Un funcionario provincial coincidió en que la aldea fue bombardeada, aunque estimó exagerado el número de muertos. Agregó empero que las autoridades municipales antitalibán se quejaron a los militares norteamericanos de que el bombardeo fue efectuado en el lugar erróneo.

Los aviones realizaron cuatro pasadas sobre la aldea de Kama Ado, a unos 50 kilómetros al sur de Jalalabad, y lanzaron más de 25 bombas, dijo Lalgul, un agricultor de 23 años que dijo haber presenciado el ataque desde una aldea cercana y que ayudó a rescatar a cuatro sobrevivientes.

Como muchos afganos, el agricultor utiliza solo un nombre.

Lalgul y otros testigos dijeron que las 30 viviendas en la aldea montañosa quedaron destruidas.

Empero, el mayor de la infantería de marina Brad Lowell, vocero del Mando Central norteamericano en Tampa, dijo que aunque las bombas alcanzaron un objetivo en el área, no fue un blanco civil. Agregó que el relato de los testigos “no coincide con nuestras imágenes” de reconocimiento, y agregó que el error “no ocurrió”.

En Washington, el vocero del Pentágono Jim Turner dijo que las imágenes de reconocimiento obtenidas por Estados Unidos muestran que las bombas más cercanas cayeron a 32 kilómetros de Kama Ado.

El jefe de la defensa provincial de Nangarhar, Mohammed Zeman, dijo haber recibido informaciones de que solamente entre 15 y 20 civiles murieron en los bombardeos de la madrugada del sábado y agregó que los residentes exageraron el número de víctimas. Indicó además que respalda plenamente los bombardeos norteamericanos contra las zonas montañosas, aunque reconoció que los aviones atacaron el lugar equivocado.

“Hablamos con las autoridades en Estados Unidos ... y les dijimos que sus bombardeos no daban en el blanco, que había civiles allí, para que dejasen de bombardear el área'', indicó Zeman.

El funcionario agregó que se entrevistó con los representantes de los combatientes no afganos escondidos en las montañas y les dio de plazo hasta mañana lunes para que decidan si se rinden. Reas dijo que sus fuerzas atacarán. “Haremos lo posible” por derrotarlos, agregó.

Un militar norteamericano contactado por The Associated Press dijo carecer de información sobre esa versión. Empero, los funcionarios del Pentágono dijeron anteriormente que centraron su campaña de bombardeos en dos zonas de Afganistán.

Esas zonas fueron la provincia meridional de Kandahar, controlada por el Talibán, y las montañas al sur de Jalalabad, donde más de 600 combatientes talibán no afganos y miembros de la red terrorista Al Qaida de Osama bin Laden se esconden en cuevas, en las montañas.

De acuerdo con fuentes de inteligencia estadounidenses, bin Laden y sus combatientes se hallan en las montañas situadas al sur de Jalalabad, casi en el confín con Paquistán, aunque la Alianza del Norte considera que se encuentran en el sur del país, al oeste de Kandahar.

Marines estadounidenses empeñados en la operación Libertad Rápida que acamparon hace una semana a 100 kilómetros al sudeste de Kandahar, evitan el contacto con el enemigo.