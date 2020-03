Aviones de EU bombardean vanguardia de los talibán

KABUL/RABAT (Reuters). —Aviones de Estados Unidos atacaron este martes la línea del frente del movimiento Talibán que gobierna Afganistán, en el tercer día consecutivo que la alianza liderada por Washington golpea sus posiciones de vanguardia al norte de Kabul, la capital.

Sin embargo, no estaba claro aún el daño causado al Talibán tras 17 días de ataques aéreos y una breve incursión terrestre.

Dos aviones de combate sobrevolaron Kabul muy alto, antes de descender para lanzar sus bombas.

Segundos después, largas columnas de humo se elevaban a unos cinco kilómetros al este del poblado de Rabat, en manos de la oposición afgana.

Seis explosiones eran visibles, y un comandante de la opositora Alianza del Norte que observaba los bombardeos, dijo que estaban dirigidos a bastiones del Talibán cerca de los poblados de Pul Barikaw y Kalai Dewana.

Un fuego de artillería antiaérea se escuchó en la noche, acallando brevemente el cada vez más familiar ruido de los aviones.

En los ataques del lunes en la línea del frente, un misil disparado por un avión estadounidense cayó cerca de Rabat, a poca distancia de las trincheras de la oposición.

En los últimos tres días, Estados Unidos y sus aliados han atacado las posiciones del Talibán a lo largo, y un poco detrás, de la línea del frente, que está entre 30 y 40 kilómetros al norte de la capital afgana.

Entre los blancos de los ataques, han estado las bases de la retaguardia, donde la oposición cree que la infantería de reserva se reúne hasta que es llamada al frente.

Sin embargo, aunque se cree que los ataques están haciendo gran daño material y sicológico al Talibán, no hay señales de que la oposición esté lista, o incluso dispuesta, a tomar ventaja y avanzar hacia Kabul.

El comandante de la oposición afgana Abdul Mahfus, no está convencido de que los ataques provoquen ningún cambio súbito en la larga guerra civil.

"Esto no es realmente nada nuevo", dijo. "He tenido un arma en mis manos durante los últimos 22 años y esto no está cerca de cambiar".

Testigos dijeron que las bombas lanzadas sobre Kabul caían en áreas donde están concentrados aviones y tropas del Talibán.

