Berlusconi renuncia

ITALIA

El ex primer ministro de Italia Silvio Berlusconi anunció oficialmente ayer miércoles que retiró su candidatura como jefe de gobierno de Italia para las elecciones legislativas de 2013.

“No me presentaré como candidato a la presidencia del Consejo de Ministros”, afirmó en un comunicado el líder conservador, de 76 años, que tuvo que dimitir en noviembre de 2011 debido a la crisis financiera en Italia.

El ex jefe de gobierno y magnate de las comunicaciones, que llevaba meses creando dudas sobre sus intenciones, dejará el lugar a “un sucesor”, cuyo nombre será escogido tras una consulta o unas elecciones primarias que el Pueblo de la Libertad (PdL) convocará en diciembre.

“Por amor a Italia no me presento”, escribió el controvertido líder italiano. “Por amor a Italia se pueden hacer locuras y cosas sabias. Hace 18 años entré en política, una locura y una falta de sabiduría: ahora prefiero dar un paso atrás por los mismos motivos de amor que me empujaron a moverme entonces. No volveré a presentar mi candidatura a primer ministro, pero sigo al lado de los más jóvenes”, afirmó Berlusconi en la nota.

“Lo que me corresponde ahora es dar consejos”, agregó. “Con elecciones primarias abiertas en el Pueblo de la Libertad sabremos antes de que termine diciembre quién será mi sucesor, tras una competición serena y libre entre personalidades distintas e ideas diferentes basadas en valores comunes”, subrayó.

Berlusconi fue sustituido por el ex comisario europeo Mario Monti, un tecnócrata que le sucedió como inquilino del Palazzo Chigi, sede del Gobierno. El Cavaliere se mostró positivo en cuanto al trabajo del gobierno tecnócrata de Monti.

Su retirada de la carrera llega cuando su partido afronta una ola de escándalos de corrupción, principalmente en las regiones de Lazio (Roma) y Lombardía (Milán). Además no deja de especularse con la creación de un nuevo partido similar a Forza Italia, que propició su entrada triunfal en política en 1994.

Mario Monti, que goza de una buena popularidad, no descartó a fines de septiembre dirigir el próximo gobierno, una opción que hasta entonces descartaba.