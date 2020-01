La CPI exige cumplimiento

JUSTICIA POR VIOLENCIA POLíTICA EN KENIA

Amnistía Internacional (AI) instó ayer al Gobierno de Kenia a cumplir con sus compromisos con la Corte Penal Internacional (CPI) y asegurar que los supuestos principales responsables de la violencia posterior a las elecciones de 2007 comparecen ante el Tribunal.

La organización de defensa de los Derechos Humanos recuerda que la CPI ha convocado a declarar el mes próximo a seis kenianos, incluido el actual viceprimer ministro, y señala que Gobierno de Nairobi trata de retrasar el caso. “Los supuestos responsables de violaciones de los Derechos Humanos en 2008 en Kenia no pueden seguir esquivando la justicia”, señala en la nota Erwin van der Borght, director de AI para África, quien invita a las autoridades kenianas a “cooperar con la CPI en lugar de tratar de llevar los juicios a Kenia”.

El Gobierno keniano ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que la CPI aplace los casos, dice Van der Borght, para quien cualquier decisión de la ONU para retrasarlos “supondría una interferencia política en el proceso judicial y podría llevar a la impunidad” de los imputados. Para él, las autoridades kenianas no solo deben garantizar la comparecencia de los seis principales imputados ante el CPI, sino también “asegurarse de que otros implicados en las violaciones de los Derechos Humanos son llevados ante la justicia”.

La violencia política que se desató en Kenia tras las elecciones de diciembre de 2007 dejó al menos mil 300 muertos y 300 mil desplazados. Los seis imputados por la Fiscalía de la CPI y citados por el Tribunal son el viceprimer ministro y ministro de Finanzas, Uhuru Kenyatta; el jefe de Servicios Públicos y secretario del Consejo de Ministros, Francis Muthaura; el ex ministro de Industrialización Henry Kosgey; el ex ministro de Educación Superior William Ruto; el ex comisario de Policía Hussein Aliel y el periodista Joshua Sang.