Cardoso deja un Brasil estable

RIO DE JANEIRO, Brasil. -Cuando Fernando Henrique Cardoso abandone la Presidencia hoy, miércoles, será la primera ocasión en más de 40 años que un presidente elegido civil entregue el cargo a otro presidente civil de elección popular. En esa forma, Cardoso termina como empezó hace ocho años: actuando como el gran estabilizador de Brasil.

En un país gobernado por una dictadura militar desde 1964 hasta 1985 y frecuentemente sacudido por crisis económicas, eso significa mucho. Los esfuerzos de Cardoso por reforzar las instituciones políticas han culminado en elecciones limpias que dieron por resultado la victoria de un candidato de oposición, Luis Inácio Lula da Silva, del izquierdista Partido de los Trabajadores, y un proceso de transición que ha sido más suave y fluido que cualquiera otro que haya experimentado la mayor nación de América Latina.

“Este presidente siempre ha demostrado un respeto total por todas las normas democráticas y mostrado una tolerancia y paciencia extraordinarias”, dijo Helio Jaguaribe, uno de los más prominentes intelectuales del país, la semana pasada. “El resultado ha sido la consolidación de la democracia brasileña, que hoy en día es sólida y ejemplar”.

Sociólogo con un doctorado y más de una docena de libros en su haber, algunos pensaron originalmente que Cardoso sería un hombre demasiado culto para soportar el frecuentemente violento toma y daca de la política brasileña. Pero, en una encuesta publicada este mes, los brasileños lo nombraron el mejor presidente en la historia de su país.

No obstante, Cardoso, a quien se le prohíbe postularse para un tercer periodo en el poder, no pudo asegurar la elección del candidato de su partido para sucederlo en la Presidencia. La frustración popular en torno a las desigualdades sociales que no han cambiado y la lenta actuación de la economía dieron a Da Silva, quien había resultado perdedor en la primera ronda ante Cardoso en 1994 y 1998, una resonante victoria.

Para mejor apreciar los grandes logros de Cardoso, los brasileños solo necesitan orientar su mirada hacia dos de sus vecinos en problemas. Enfrentado a muchos de los mismos desafíos, el mandatario brasileño logró dirigir a su país para alejarlo del caos económico que ha sacudido a Argentina y evitar la intransigencia y enfrentamientos que han paralizado a Venezuela y amenaza con derrocar al presidente Hugo Chávez.

El otro logro histórico de Cardoso ha sido domar la inflación, que durante décadas erosionó el estándar de vida de este país, actuando como un impuesto oculto cuyo costo era soportado en su mayor parte por los pobres. Desde 1995, la inflación total es de 70%, o más o menos la misma cifra registrada durante un mes particularmente malo en los primeros años de la década de 1990, antes de que Cardoso supervisara la creación de una nueva divisa e impusiera una disciplina fiscal.

“No se concretó simplemente a aplicar una política, sino que enfrentó y cambió toda una cultura” basada en expectativas de alza constante y acelerada de precios, dice Cándido Mendes, uno de los científicos sociales más destacados de Brasil. “Los brasileños ahora pueden ahorrar su dinero o gastar su salario sobre el supuesto de que los precios no cambiarán durante el mes, y el impacto en términos de planificación financiera, calidad de vida y la capacidad de comprar bienes para el consumidor a plazos, ha sido tremendo”.

Wall Street también ha expresado su simpatía por Cardoso, en su mayor parte porque vendió las empresas de propiedad estatal y abrió la economía a la competición y la inversión externas Además, ha modernizado la burocracia federal: los bancos gubernamentales y las agencias de desarrollo que durante largo tiempo funcionaron como máquinas de clientelismo han sido separadas del control político, reduciendo así las oportunidades para la corrupción y recortando casi a la mitad el costo de proporcionar servicios sociales.

Al mismo tiempo, Cardoso se las ha ingeniado para mantener el crecimiento de la economía brasileña. Los índices de crecimiento económico son mucho menores que durante la dictadura militar, pero “pese a todos los problemas internacionales que han ocurrido, Brasil ha tenido, durante los últimos ocho años, el índice promedio de crecimiento más alto desde que el país regresó al gobierno civil”, dice Albert Fishlow, director del programa de estudios brasileños en la Universidad de Columbia.

A lo largo de sus años en la Presidencia, y en particular durante su segundo período, que fue particularmente difícil, los brasileños tendieron a culpar a Cardoso por no hacer más para reducir la tremenda desigualdad en la distribución del ingreso en términos nacionales. Como da Silva siempre recordó a los votantes durante su campaña más reciente, Brasil sigue siendo uno de los países más económicamente injustos del mundo, con menos del 10% de la población en control de más o menos la mitad de la riqueza de la nación.

En otras áreas importantes, no obstante, los dos períodos de Cardoso han generado importantes ganancias sociales, con el grueso de los beneficios yendo a parar a manos de los ciudadanos más pobres de Brasil. En octubre, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas lo designó como el primer ganador de un nuevo premio por liderazgo destacado, declarando que su administración “ha supervisado importante progreso en el desarrollo humano en Brasil”, en particular en las áreas de educación, salud pública y reforma agraria.

Pese a restricciones presupuestarias, impuestas para cumplir con metas deficitarias exigidas por el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Cardoso ha invertido grandes sumas en la educación. Las inscripciones en secundarias y preparatorias en esta nación de 175 millones de habitantes han aumentado en más de una tercera parte de lo anterior; el número de estudiantes que ingresó a la universidad cada año se ha duplicado, y el número de niños brasileños que no asisten a la escuela ha descendido a 3%, en comparación con más o menos 20% hace solo 10 años.

Logros similares se han registrado en las estadísticas de salud pública. Aunque los residentes de las áreas urbanas se quejan de que la atención médica todavía es insuficiente, la administración de Cardoso hizo de las áreas rurales pobres su prioridad, inaugurando clínicas, adiestrando médicos y enfermeras, y poniendo a disposición del pueblo más drogas a precios más reducidos.

El resultado ha sido un descenso de 25% en los índices de mortandad infantil. Además, las muertes por el sida se han reducido en dos terceras partes, como señaló la Organización de las Naciones Unidas en su reconocimiento a Cardoso, debido a extensas campañas preventivas y distribución de medicamentos gratis, lo que dio lugar a un enfrentamiento en el que Brasil amenazó con no respetar las patentes de las drogas más costosas para elaborar sus propias versiones genéricas.