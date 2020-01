Cartas desde Europa Tanques humanitarios

Es de esperar que el talento táctico del general Cardona, los caprichos del destino, el calor del verano o la baraka árabe permitan que el contingente vuelva a España sin que le hayan tocado un pelo, y cuanto antes. El tiempo es la variable peor en esta misión humanitaria con tanques que no es de guerra porque, si lo fuese, habría tenido que ser autorizada por el Congreso y quién sabe si rubricada por el rey don Juan Carlos. A medida que pasa el tiempo la presencia de los polacos, los españoles, los ingleses y los estadounidenses se va a confundir en una sola: la del ejército de ocupación. Y ese sí que hizo la guerra de la forma más bárbara, que es como se hacen las guerras.

El contingente militar asume papeles heroicos cuando combate el fuego, salva a las víctimas de las catástrofes o defiende a la población civil de las agresiones a mano armada. No es el caso de Diwaniya, donde los españoles no hacemos nada de eso. Comparar la expedición absurda a Irak con la presencia en los Balcanes es la peor de las salidas porque las diferencias saltan a la vista. No sé; quizá los tanques impidan que los voyeurs estadounidenses espíen a las españolas cuando van a la ducha. De no ser así, no hay quien lo entienda.

El autor es periodista y escritor