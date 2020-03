La Casa Blanca culpa a bin Laden por brote de ántrax

WASHINGTON, DC (REUTERS). —La Casa Blanca culpó ayer jueves al militante musulmán Osama bin Laden por el brote de carbunco que ha matado a tres personas entre más de una decena de contagiados con la peligrosa enfermedad.

Pese a que no ha mostrado evidencias concretas de quién está enviando cartas contaminadas a medios de prensa y políticos, el gobierno del presidente George W. Bush considera el brote un caso de bioterrorismo vinculado a los comandos que estrellaron aviones en Nueva York y Washington.

Mientras tanto, el alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, anunciaba que una segunda empleada de la cadena de televisión NBC ha contraído el carbunco cutáneo, forma más benigna de la enfermedad, elevando a cinco los casos diagnosticados en la ciudad.

Giuliani dijo que la mujer aparentemente tuvo en sus manos la carta contaminada enviada a Tom Brokaw, presentador de noticias de la NBC, y comenzó a tomar antibióticos el 1 de octubre, cuando desarrolló síntomas de carbunco (ántrax).

Asimismo, un portavoz del Departamento de Estado anunció que un empleado de la oficina que maneja el correo de la dependencia en Virginia, en las afueras de Washington, dio positivo a la prueba de exposición al carbunco y se suspendió la entrega de correspondencia.

Richard Boucher, portavoz del Departamento de Estado, indicó que el hombre fue hospitalizado, pero no pudo precisar si tenía el tipo de carbunco que se contrae por inhalación o por contacto con la piel.

Frente a críticas de que las autoridades de salud pública no estaban preparadas para manejar una amenaza bacteriológica, la Casa Blanca dijo que el Gobierno está haciendo todo lo que puede para proteger a la ciudadanía.

En vez de culpar al Gobierno, los estadounidenses deberían culpar a bin Laden y su red de extremistas islámicos Al Qaida, dijo el portavoz de Bush, Ari Fleischer. “Si hay que señalar a alguien, deben apuntar a la gente detrás de esto y hay que apuntar a Osama bin Laden”, dijo en rueda de prensa.

“El Gobierno continuará realizando todos los esfuerzos posibles para proteger al pueblo estadounidense. Pero no debería haber duda sobre quién tiene la culpa. La culpa yace con quienes están enviando carbunco a través del correo y (con) los terroristas”, dijo. Bush ha dicho que no tiene pruebas, pero que no descartaría que bin Laden esté detrás de la contaminación con carbunco.

Fleischer indicó que carece de datos nuevos para culpar al exiliado islámico de origen saudita de los ataques biológicos.