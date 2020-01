Caso Pinochet

"El escenario político es otro", coinciden analistas y políticos al explicar el vuelco de la Corte de Apelaciones de Santiago que en diciembre de 2004 a diferencia de 2001, desechó la tesis de la defensa del ex dictador de 89 años de que no estaba en condiciones de enfrentar un juicio.

El fallo de la Corte Suprema de Chile sobre el recurso de amparo con el que la defensa del ex dictador Augusto Pinochet trata de anular su procesamiento por crímenes de la Operación Cóndor se conocerá la próxima semana.

Un nuevo contexto, marcado por un reciente informe sobre torturas bajo su gobierno y la aparición de millonarias cuentas a su nombre, parecen haber presionado al tribunal a procesar a Pinochet por los crímenes de la llamada Operación Cóndor, una red que coordinó la represión de las dictaduras sudamericanas en la década de 1970.

"Un enriquecimiento de Pinochet que no está explicado (...) junto al informe de prisión y tortura, generan un ambiente proclive para una aceptación del procesamiento de Pinochet", dijo Guillermo Holzmann, analista político de la Universidad de Chile.

"Es evidente que, dadas las circunstancias en que se da el proceso, haciendo luz una verdad que estaba incompleta, el juicio público es cada vez más negativo respecto de Pinochet (...) y eso obviamente influye el proceso de revisión que los jueces hacen sobre sus propias decisiones pasadas", concordó el analista político de la Universidad Católica, Oscar Godoy.

Nuevas verdades, nuevos problemas

Las "nuevas verdades" de la dictadura (1973-1990) se posan en dos grandes hitos: el incierto origen de depósitos por hasta 8 millones de dólares del ex general en el banco estadounidense Riggs y un informe pedido por el presidente Ricardo Lagos que detalló 28 mil casos de torturados a manos del aparato represivo de Pinochet.

Y como si fuera poco el presidente Lagos dijo, en noviembre, con claridad que el Estado es responsable de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet y, que por ende, se debe hacer cargo de reparar los sufrimientos de las víctimas.

Estas aristas del cuadro político difieren radicalmente de 2001, cuando el ex dictador fue sobreseído de un juicio por violaciones a los derechos humanos tanto por la corte capitalina como por la Suprema, usando la única vía posible en Chile para absolver a un inculpado, al declarar que padecía "locura o demencia". Incluso la escena del gobierno era distinta: un presidente Lagos más preocupado de la reactivación económica que de su eterno rival político, a diferencia del presente cuando el mandatario goza de máximos históricos de popularidad en medio de una economía en alza. Además, según sus acusadores, el propio Pinochet no ha ayudado mucho a la estrategia de su defensa pues, pese a haber sido absuelto como enfermo mental, el ex gobernante apareció este año comprando libros en el centro de Santiago después de conceder una extensa entrevista a una televisora estadounidense a fines de 2003.

"Con el caso Riggs (...) y las acciones públicas de Pinochet aparece claramente su lucidez y su enfermedad mental como una farsa. En esa perspectiva ha habido un cambio fuerte de los tribunales", dijo el diputado y abogado querellante Juan Bustos. Bajo ese prisma, los perseguidores del ex dictador están convencidos de que el máximo tribunal debiera mantener la línea planteada por el juez Juan Guzmán, quien lo procesó y evadió el tema de la salud, así como por la Corte de Apelaciones, que ratificó su enjuiciamiento.

"Para la Corte Suprema sería un error tremendo que fallara en contra de las víctimas, porque el propio Pinochet, con la soberbia que siempre lo ha caracterizado, se encargó de demostrar que estaba sano", agregó Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Pese a su aprecio y cercanía con Pinochet, en la derecha admiten también que el contexto conspira en su contra. Y en su análisis van más allá, pues reconocen que el poder judicial, y especialmente la Corte Suprema, ha actuado normalmente al vaivén del acontecer político y del gobierno de turno, tal como ocurrió durante la propia dictadura cuando no quiso dar amparo legal a los perseguidos.

"Hay una cierta tendencia de la Corte Suprema a estar bien con el poder ejecutivo de turno, a dejarse permear por la política (...) es una falta de personalidad judicial, la misma que se le acusó a la Corte en tiempos del gobierno militar", dijo el diputado y ex ministro de la dictadura, Alberto Cardemil.