Castro reclama cese del terrorismo contra Cuba Castro reclamó el cese del terrorismo y la guerra económica contra su país

LA HABANA, Cuba (AFP). —El presidente de Cuba, Fidel Castro, reclamó ayer sábado el cese del terrorismo y la guerra económica contra su país, en un acto por el 25 aniversario de la voladura de un avión cubano frente a las costas de Barbados en 1976, al que asistió un millón de personas, según los organizadores.

"En la lucha contra el terrorismo a escala mundial, con la que estamos comprometidos a participar junto a la ONU y el resto de la comunidad internacional, nos asiste toda la autoridad moral necesaria y el derecho a reclamar el cese del terrorismo contra Cuba", dijo.

Añadió que "la guerra económica a la que ha sido sometido nuestro pueblo durante más de 40 años, una acción genocida y brutal, también debe cesar".

El jueves, el Parlamento ratificó los 12 instrumentos jurídicos propuestos por la ONU para la prevención y represión del terrorismo.

Castro dijo que los autores de esas acciones contra su país, que han partido de territorio de EU, no han sido detenidos "ni un solo minuto". "No es mucho pedir que se haga justicia con los profesionales del terrorismo que desde el propio territorio de EU, no han cesado de aplicar sus deleznables métodos contra nuestro pueblo", indicó.

Aseguró que de territorio cubano “no ha salido nunca un artefacto terrorista, ni siquiera un gramo de explosivo para hacerlo estallar en Estados Unidos. Jamás un norteamericano ha sido muerto o herido, ni una sola instalación (...) ha sufrido el menor daño material por alguna acción procedente de Cuba”.