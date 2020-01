Celebran elecciones en cuatro estados de México

MEXICO, DF (Servicios internacionales). —Los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda) se jugaban este domingo buena parte de su futuro político en las elecciones de gobernador, parlamento y alcaldes del estado de Michoacán, comicios que a media jornada se desarrollaban en calma.

El PRD, que postula a Lázaro Cárdenas (homónimo y nieto del legendario presidente que nacionalizó el petróleo hace 60 años) apuesta a una victoria que le permita exhibirse ante los mexicanos como una opción válida, luego de haber sido tercero en las presidenciales del 2000.

El PRI, que lleva como candidato a Alfredo Anaya, requiere el triunfo como parte del proceso de reconstrucción en el que está inmerso luego de que en las presidenciales de hace 16 meses perdió la Presidencia mexicana después de 71 años de Gobierno ininterrumpido.

Los comicios de Michoacán, un empobrecido estado del centro de México, servirán para que el PRI tome su temperatura política con miras a su VIII Asamblea Nacional, que empezará dentro de una semana y en la que el partido, sumido en una fuerte crisis interna desde que perdió la Presidencia del país a manos del conservador Vicente Fox, definirá su futuro.

Desde que fue desalojado de la Presidencia que ocupó durante 71 años, el PRI ha perdido las elecciones para gobernador en los estados de Baja California, Jalisco, Chiapas y Yucatán, una cadena de derrotas que solo se vio frenada en agosto pasado en Tabasco.

Todas las encuestas dieron entre 5 y 10 puntos de ventaja a Cárdenas sobre Anaya, pero la existencia de un alto número de indecisos (entre 20 y 30 % según el sondeo) mantiene la incógnita.

Al emitir su voto Lázaro Cárdenas afirmó que respetará la decisión de los electores, aunque advirtió ante la prensa que ninguna campaña de rumorología impediría que los ciudadanos acudieran masivamente a las urnas.

“No va a surtir efecto la rumorología, no lo surtió en relación a las preferencias electorales, no surtió efecto porque ahí están las encuestas serias, yo no tengo razón para pensar que, hoy, que es la hora de la verdad, vaya a surtir efecto esta campaña que buscó desalentar la participación ciudana”, sostuvo.

De su lado, Salvador López, candidato del Partido Acción Nacional (PAN, al que pertenece el presidente Vicente Fox) confió en que obtendrá el triunfo, pero también que está dispuesto a reconocer el triunfo de cualquiera de sus contrincantes, “siempre que todo se conserve en orden y bajo la ley electoral”.

El gobernador Víctor Tinoco (del PRI) advirtió que aquel candidato o partido político que pretenda trastocar la paz en Michoacán tendrá rechazo unánime de la ciudadanía.

Llamó a todos los partidos políticos a no violentar el Estado de Derecho, a respetar los resultados electorales y a los ciudadanos a acudir a las urnas.

El PRD gobierna actualmente tres de los 31 estados mexicanos (frente a 18 en manos del PRI), y el estratégico Distrito Federal. Además el PRD es parte de las alianzas gobernantes en otros dos estados, coaliciones en las que participa el conservador PAN.

La campaña previa a las elecciones estuvo marcada por actos de violencia, ya que un militante del PRD y otro del PAN fueron asesinados. El aspirante del PRI sufrió lo que fue denunciado como un “atentado”, aunque la investigación -empantanada- descubrió algunas contradicciones que hicieron sospechar un autoatentado.

Los 2.3 millones de electores habilitados además de elegir gobernador para un período de seis años, renovarán totalmente el parlamento estatal de 30 miembros y las 113 intendencias municipales, de las cuales 75 están en manos del PRI.

Según reportes de prensa, las 4 mil 913 mesas electorales registraron antes del medio día una buena afluencia de votantes, que después se vio disminuida por el inicio del crucial encuentro entre las selecciones de México y Honduras por el último boleto que reparte la Confederación de Fútbol (ex Concacaf) para el Mundial 2002 Corea-Japón.