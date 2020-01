China se burla del nieto de Mao Zedong

El cáustico humor chino se ceba estos días con el único nieto varón de Mao Zedong, llamado Mao Xinyu, paradigma de lo que en el gigante asiático se conoce como “nieto profesional” y famoso por su negado talento para los discursos y la caligrafía.

La red china, convertida en un foro donde el pueblo airea críticas y chanzas a falta de libertad de prensa, está repleta de lo que la burla nacional ha bautizado como “el género del general de división”, después de que Mao Xinyu se convirtiera en 2010 en el general más joven de China, y no por méritos propios.

“El problema de la vivienda... Podría decir... No conozco muy bien el tema... Debería saberlo, pero no lo he visto. Creo que el problema de la vivienda es un problema muy real. Voy a dar unos ejemplos, conozco el problema de la educación, del medio ambiente, de los militares...”, señala en una entrevista televisada (http:/tinyurl.com/65fsv7g).

Sobre otro asunto, el de los profesores sin licencia, Mao opina en el canal Phoenix TV: “Ah... sobre estos maestros... Mi secretario me ha informado... Quisiera profundizar más sobre este problema... Lo que voy a decir no significa que esté evitando tu pregunta, pero...”.

Sus palabras sin sentido circulan como un virus entre los internautas, que las usan como modelo para su último pasatiempo: adaptar los discursos de Mao Xinyu a cualquier asunto de actualidad, como el seísmo de Japón, el Año Nuevo Lunar o internet. El nuevo género creado por el rollizo nieto consiste, según los usuarios, “en hablar sin parar al mismo tiempo que no se dice nada” y explican su obsesión por Mao Xinyu como “un puro acto de amor y reverencia” por sus discursos “agudos y carismáticos”.

“Cuando en China hablamos del nieto profesional (zhuanye sunzi) todo el mundo sabe que nos estamos refiriendo al nieto de Mao, Mao Xinyu”, señala a EFE una graduada universitaria. Renren.com, una red social local, está repleta de comentarios sobre su pobre nivel intelectual, sin mencionar su caligrafía, “como la de un niño”, agrega esta joven, quien desvela que sus amigos creen que el descendiente de Mao procede “de otro planeta”.