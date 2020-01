Chirac rechaza debate con Le Pen Las protestas contra el candidato presidencial ultraderechista no se detienen

PARIS, Francia (Servicios internacionales). —El presidente-candidato, el neogaullista Jacques Chirac, rechazó ayer martes debatir en televisión con el líder ultraderechista Jean-Marie Le Pen, en la campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas del 5 de mayo.

En un mitin en Rennes (noroeste de Francia), Chirac explicó que “frente a la intolerancia y el odio no hay transacción posible, compromiso posible ni debate posible”.

“Hay que tener el coraje de las convicciones, la constancia de las ideas. Nunca he aceptado alianzas con el Frente Nacional, cualquiera que fuese el precio, y lo que no he aceptado en el pasado no lo acepto ahora, ni aceptaré mañana debatir con su representante”, subrayó Chirac.

“No quiero que esta elección presidencial sea confiscada por el oscurantismo, el odio y el desprecio. No quiero que Francia ceda al vértigo del miedo”, añadió el jefe de Estado saliente.

Destacó que “este combate es el combate de toda mi vida. Es el combate en el nombre de la moral, en el nombre de una cierta idea de Francia, que se funda en la grandeza de Francia, en la unidad de la nación”.

Por ello, continuó Chirac, “no puedo aceptar que la intolerancia y el odio” se trivialicen.

Nada más conocer la noticia, Le Pen denunció el “lamentable escaqueo” de Chirac, al que acusó de “tener miedo de la verdad”.

El tradicional debate televisivo entre los dos finalistas de las elecciones presidenciales había generado un férreo tira y afloja entre los asesores de Chirac y el propio Le Pen.

Esa tradición se remonta a las Presidenciales de 1974 y la instauraron del centroliberal Valéry Giscard d'Estaing (1974-1981) y el socialista François Mitterrand (1981-1995).

De ese cara a cara salió triunfante Giscard d'Estaing, que logró volcar la balanza a su favor con una simple frase: “Usted, señor Mitterrand, no tiene el monopolio del corazón”.

Esos duelos, sin moderador y en los que se mide el tiempo de cada intervención al segundo, habían sido siempre decisivos.

Se entiende, en ese contexto, el interés que había expresado Le Pen en encontrarse con Chirac “dónde y cuándo quiera”.

“El Elíseo es reticente, como un dios en el Olimpo que no quiere discutir con un simple mortal”, clamó el lunes un Le Pen siempre escoltado por su hija Marine, quien pronosticó que “si Chirac rechaza ese debate perderá”.

Los institutos de sondeos, que fueron incapaces de prever la presencia del líder ultraderechista en la segunda vuelta de las Presidenciales, avanzaron ayer unos resultados para Chirac de entre el 75 y 80% de los votos en la segunda vuelta.

Todos los partidos democráticos han lanzado un llamamiento a los franceses para que levanten una “barrera” contra Le Pen y, por tanto, que voten por Chirac el 5 de mayo.

Mientras tanto, decenas de miles de personas volvieron a protestar ayer contra la presencia de Le Pen en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas.

Más de 4 mil personas marcharon en la occidental ciudad portuaria de Brest y un número similar protestó en la norteña Caen. Manifestaciones más pequeñas se realizaron en Le Havre y Toulon. Con banderas que decían “Chirac es un estafador, Le Pen un fascista”, los estudiantes protestaron por la ausencia de un candidato de la izquierda en la ronda electoral decisiva.

Las protestas comenzaron el mismo domingo luego de que se confirmara el segundo lugar de Le Pen. El lunes, más de 100 mil personas se manifestaron en más de 20 ciudades de Francia.

Por su parte, el Consejo Central de la comunidad judía de Francia urgió ayer a todos los judíos del país a que voten por Chirac en la segunda ronda electoral.

En un comunicado emitido en París, el Consejo Central calificó a Le Pen como el “representante de la segregación, la xenofobia y el antisemitismo”.