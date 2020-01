Clan Kennedy apoya a Obama

CAMPAÑA.CADA VEZ LA CONTIENDA SE HACE MáS CERRADA.

Representantes del ‘Clan Kennedy’ apoyaron la nominación presidencial del demócrata Barack Obama.

Ayer el senador Edward Kennedy lo consideró "un hombre con extraordinarias dotes de liderazgo y personalidad", un digno heredero de su hermano asesinado.

"Siento cambios en el aire", dijo Kennedy en declaraciones salpicadas con algunas críticas encubiertas a la principal rival de Obama, la senadora Hillary Rodham Clinton, y a su esposo, Bill Clinton.

El apoyo de Kennedy era buscado ardientemente por los tres aspirantes demócratas a la presidencia y él lo ofreció en un momento clave de la campaña.

El senador de Massachusetts, que ya va por su quinta década en la cámara alta, puede ayudar a Obama a conseguir votos hispanos y de miembros de los gremios laborales, dos elementos claves del Partido Demócrata. Se espera que participe activamente en la campaña de Obama en los próximos días.

El senador efectuó sus declaraciones en un multitudinario acto de campaña en la American University de Washington y fue presentado por Caroline Kennedy, hija del presidente asesinado John F. Kennedy. Caroline Kennedy dijo que Obama "ofrece la misma sensación de esperanza e inspiración" que su padre.

En su discurso, Kennedy buscó rebatir una por una muchas de las críticas presentadas por los rivales de Obama.

Hillary Clinton, por su parte, relegó a Obama a un segundo plano y concentró sus críticas en el presidente George W. Bush. En un discurso ante más de mil personas en Connecticut, expresó que Bush había perdido el contacto con la gente común.

"Hoy es una noche muy importante en la historia estadounidense", manifestó Clinton. "Es la última vez que George Bush ofrecerá un discurso del estado de la unión. El año próximo será un presidente demócrata el que lo ofrezca".

En el lado republicano, Mitt Romney y John McCain se acusaron mutuamente de ser liberales, algo considerado blasfemia entre republicanos.

Un día antes de las internas republicanas en la Florida, Romney criticó primero a McCain por su legislación que disminuye el dinero destinado a la política, por su posición en los asuntos de inmigración, y por su apoyo a un proyecto de ley de energía que, según consideró, aumentaría los costos de los consumidores.

"Presten atención a las tres cosas que el senador McCain ha hecho como senador. Si quieren ese tipo de rumbo demócrata liberal en un presidente, entonces voten por él", manifestó Romney.

"Esos tres proyectos de ley no son conservadores, no son republicanos, no representan al tipo de liderazgo que necesitamos mientras avanzamos", sostuvo.

McCain no demoró en responderle, acusando al ex gobernador de "mentirle en grande a los votantes".

Dijo que "la verdad es que Mitt Romney fue un gobernador liberal de Massachusetts que incrementó los impuestos, impuso con Ted Kennedy un plan de cuidado de la salud obligatorio que ahora resulta deficitario".