Congreso frena estado de excepción en Paraguay

El Congreso paraguayo postergó ayer en forma indefinida el tratamiento de una ley que declara estado de excepción en dos departamentos del norte del país para reforzar la búsqueda de los líderes del violento Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

El Senado aprobó el proyecto en la noche del lunes pero los diputados consideraron que la medida, que suspende ciertas garantías constitucionales y autoriza a las fuerzas armadas a apoyar las operaciones de la policía, no contribuiría a la captura del grupo. “No existen motivos que lo justifiquen. No tenemos un conflicto armado internacional, no está en peligro el imperio de la Constitución o sus órganos”, dijo el diputado Víctor Ríos, del Partido Liberal, aliado del Gobierno, en la sesión.

Se cree que miembros del EPP, sindicado como responsable de secuestros, asesinatos y ataques a puestos militares y policiales durante la última década, asaltaron con explosivos una pequeña comisaría del norteño departamento Concepción días atrás.

Dos policías murieron acribillados en el ataque, que desató protestas de pobladores reclamando seguridad. Otros legisladores apelaron a los resultados de un estado de excepción declarado en abril de 2010, luego de otra incursión del grupo.