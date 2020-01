Correa desmiente carrera armamentista

El presidente ecuatoriano Rafael Correa desmintió que su país esté en una carrera armamentista, pero aseguró que Ecuador se prepara para mejorar su capacidad operativa militar, según una entrevista que publica el domingo el diario bogotano El Tiempo.

En tanto, el ministro de Defensa ecuatoriano, Javier Ponce, de visita en Lima, sostuvo que Colombia es una amenaza para Sudamérica por el uso del concepto de extraterritorialidad al momento de perseguir terroristas.

Ecuador no está en “una carrera armamentista, pero yo no voy a permitir nunca más que a mansalva entren aviones (al espacio aéreo ecuatoriano) y no los podamos siquiera detectar”, dijo Correa a El Tiempo.

El gobernante precisó que se están “preparando para la defensa, estamos mejorando la capacidad operativa”.

Ecuador rompió relaciones diplomáticas con Colombia en marzo de 2008, luego de que el Ejército colombiano, en una operación combinada con la fuerza aérea, bombardeara un campamento clandestino de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en territorio del vecino país.

En ese ataque cayeron abatidos el jefe rebelde Raúl Reyes y otras 24 personas que se encontraban en el campamento guerrillero.