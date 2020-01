Corte Suprema anula indulto a ex represor

ARGENTINA.

La Corte Suprema de Justicia de Argentina derogó ayer el indulto a un ex represor de la última dictadura militar por considerarlo "inconstitucional", fallo que abre la posibilidad de que se anulen los indultos que beneficiaron a los otros ex altos jefes militares del régimen (1976-1983).

El máximo tribunal determinó por mayoría –con cuatro votos por la inconstitucionalidad, dos en disidencia y una abstención– que se deje sin efecto el indulto dictado en 1989 por el entonces presidente Carlos Menem.

La Corte se refirió en particular a la causa contra el ex comandante de Institutos Militares, general Santiago Omar Riveros, de 83 años, y sienta jurisprudencia para el resto de las causas que se llevan adelante contra ex represores. Así queda abierto el camino para que se anulen los indultos al ex dictador Jorge Rafael Videla.