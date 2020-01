Critican a candidatos de EU

MéXICO.CALDERóN MOLESTO POR DISCURSO ANTI MEXICANO.

El presidente de México Felipe Calderón criticó ayer que en Estados Unidos los aspirantes a la Presidencia de ese país compitan por demostrar "quién es el más bravucón, el más macho, para ser más antimexicano".

El Presidente mexicano lamentó que en el vecino país exista un problema "serio" y en sus dos vertientes, política y económica, estén trasladando a México "sus fiebres".

"En lo político han puesto de rehén a los mexicanos en EU. El único tema en la campaña electoral es saber quién es el más bravucón, el más macho, para ser más antimexicano", dijo Calderón, quien acaba de cumplir su primer año en el Gobierno.

El mandatario del conservador Partido Acción Nacional (PAN) dijo que en los últimos días está escuchando "argumentos preglobales", así como antes se decía "precolombinos", que afectan a México.

La razón por la que muchos empresarios de EU quieran fabricar desde México o de cualquier otro país es porque la producción resulta muy cara, según Calderón.

"No tiene que ver con que si México prospera o no. Tiene que ver con que Estados Unidos no tiene competitividad, tiene que ver que, por financiar su aventura de la guerra, están gastando el dinero de los americanos y endeudando al Gobierno, y eso está desplazando la inversión privada", criticó el mandatario conservador.

Calderón añadió que en Estados Unidos los candidatos "se están equivocando en el diagnóstico" y "dolosamente las campañas internas de los partidos están apuntando a alguien que es inocente que es México".

Sobre los problemas económicos de EU, que están afectando a México por ser aquel su principal socio comercial, Calderón señaló que espera un relanzamiento de la economía del vecino país "en el tercer trimestre del año que viene".