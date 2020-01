Dan 15 años de cárcel a ex fiscal colombiano

La Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó este jueves a 15 años de cárcel al ex fiscal Guillermo Valencia, hermano del ex ministro de Interior Fabio Valencia, por favorecer a una organización del presunto narcotraficante y ex paramilitar Daniel Rendón, alias Don Mario.

Valencia, ex director de las Fiscalías de Medellín, fue hallado culpable de los delitos de concierto para delinquir, falsedad y destrucción de documentos públicos y enriquecimiento ilícito, indicó el magistrado Jorge Quintero, al leer el fallo. Según la Corte, el ex fiscal intercedió ante autoridades regionales para que el narcotraficante Freddy Manco, alias El Indio, segundo de Don Mario, gozase de los beneficios de un proceso de desmovilización de paramilitares que adelantó el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe entre 2003 y 2006.

Ese proceso, con el cual se desmovilizaron unos 32 mil paramilitares de extrema derecha, brindó beneficios procesales a los jefes de esos grupos, a cambio de la confesión de crímenes y la reparación a las víctimas.

La Corte Suprema encontró que Valencia, recibió de El Indio unos 150 millones de pesos (80 mil dólares).