Denunciante dice que Lula debería ser procesado

BRASIL. ESCÁNDALO DE SOBORNOS.

El ex diputado Roberto Jefferson, quien en 2005 estremeció a Brasil al denunciar un escándalo de sobornos en el Congreso, afirmó ayer que en el proceso abierto por el Supremo Tribunal Federal "falta" el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El Supremo Tribunal Federal inició la semana pasada las vistas del juicio, que tiene como acusados a 40 líderes políticos y empresarios, y el viernes decidió procesar penalmente a 19 de ellos.

Las audiencias empezaron ayer y continuarán hoy, según dijo Jefferson, citado por el portal Terra, la denuncia presentada ante el Supremo por la Procuraduría General está "mal formulada" y es "propagandística".

Según el ex diputado, "han incluido a los 40 ladrones, pero falta Alí Babá", porque la Procuraduría "no tuvo coraje para incluir también a Lula".

Jefferson insinuó que Lula, quien niega haber tenido conocimiento de la supuesta red de sobornos tejida por líderes del Partido de los Trabajadores (PT), "sabía" de todo y se benefició del asunto, pues los parlamentarios recibieron dinero para votar por proyectos de su gobierno.

Entre las 19 personas que el Supremo ha decidido procesar están el ex ministro de Información Luiz Gushiken y el diputado y ex presidente de la Cámara Baja Joao Paulo Cunha, ambos del (PT).

También figuran el ex ministro de Transporte Anderson Adauto, del Partido Liberal (PL), los diputados Paulo Rocha y Joao Magno y el ex parlamentario Carlos da Silva, todos del PT, así como una empleada de ese partido y un ex asesor del Ministerio de Transporte

Asimismo, será procesado el publicista Marcos Valerio Fernández y también decidió juzgar a un ex director del estatal Banco do Brasil y dos de los tres socios de Fernández .