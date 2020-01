Desarticulan plan para atentar contra red de transporte

NUEVA YORK.POLICÍAS INCREMENTAN VIGILANCIA EN TÚNELES .

La policía estadounidense anunció ayer la detención de tres presuntos terroristas y la identificación de otros cinco, lo que ha permitido desbaratar un incipiente plan para atentar contra la red de transporte de Nueva York.

La primera detención en conocerse fue la del libanés de 31 años Asem Hamud, alias Amir Andalousli, quien fue arrestado ayer en Beirut y al que se considera el cerebro del ataque que planeaba este grupo, integrado por presuntos terroristas de tres continentes.

A esto se sumó la detención de otros dos sospechosos, también presuntos cabecillas del grupo. Según explicó en conferencia de prensa el agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) Mark J. Mershon, el plan estaba en sus etapas iniciales, aunque ya había "madurado" lo suficiente como para que los sospechosos empezasen a vigilar los blancos e iniciasen el proceso de obtención del material necesario para los ataques.

El comisionado de policía de Nueva York, Ray Kelly, señaló que el plan "no estaba ni cerca de ser operacional", razón por la que el alcalde de la ciudad, Michael Bloomberg, pidió a sus habitantes mantener la calma. Kelly explicó que en las últimas semanas se había incrementado la presencia policial en el metro y en otros medios de transporte, en parte para responder a esta posible amenaza.

Las autoridades no quisieron facilitar más detalles para no obstaculizar la investigación, y Mershon admitió que "este no era el día en que pensábamos dar a conocer esta información". Agregó, sin embargo, que ninguno de los implicados estuvo en EU y "ciertamente no están ahora", y que se trabaja en conjunto con seis gobiernos diferentes.

Según el diario The Daily News, que fue el primero en informar del tema, el plan comprendía el uso de explosivos para inundar el túnel Holland, que diariamente miles de automovilistas utilizan para cruzar bajo el río Hudson y que une a Nueva Jersey con Manhattan. Sin embargo, las autoridades vigilan todos los túneles que unen a la isla de Manhattan con Nueva Jersey.

El agente del FBI señaló que Asem Hamud se proclama a sí mismo miembro de Al Qaeda y que obedece las órdenes de Osama bin Laden.