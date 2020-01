Desertores atacan Damasco

SIRIA

Fuentes opositoras al gobierno del presidente sirio, Bashar al Assad, aseguraron ayer domingo que las filas desertoras avanzan en su ataque contra el régimen: controlan parte de la provincia de Homs y atacaron una sede del servicio secreto en Damasco, pocas horas después de que la Liga Árabe decidiera suspender su misión de observadores en el país.

El grupo opositor Observatorio Sirio para los Derechos Humanos indicó ayer domingo que el avance de las fuerzas opositoras en Homs, uno de los principales bastiones de las protestas, se produjo tras enfrentamientos con fuerzas del Gobierno en localidad de Al Rastan.

En tanto, la agrupación Hermanos Musulmanes, cuya cúpula se encuentra actualmente en Turquía, indicó que un grupo de desertores atacó en la capital siria una sede del servicio secreto de la fuerza aérea.

El servicio secreto parece estar en la mira de los desertores por ser considerado uno de los principales responsables de la represión que ya ha dejado cuando menos 5 mil 400 muertos desde que se iniciaron las manifestaciones en marzo pasado.

Por su parte, las fuentes informativas leales al régimen indicaron ayer que cerca de Damasco seis soldados fueron asesinados y otros seis resultaron heridos por “terroristas”. Según la agencia estatal SANA, el ataque fue perpetrado contra un refugio utilizado por una unidad militar.

Mientras el jefe de la misión, Nabil al Arabi, partió rumbo a Nueva York en busca del apoyo de las Naciones Unidas, Siria registró ayer domingo otros 34 muertos.

Hasta ahora el régimen local ha rechazado las propuestas de transición del poder planteadas por la Liga por considerar que se trata de una violación de su soberanía. No obstante, Al Arabi intenta conseguir respaldo internacional para un plan que estipule la transición pacífica del poder en los próximos dos meses, y se presentará hoy lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU para abordar el conflicto.

Al Arabi aseguró que su agrupación está en contacto con China y Rusia, principales aliados de Siria, para intentar lograr también el respaldo de sus gobiernos a la propuesta.

INTERESES RUSOS

El desafío de Rusia a las gestiones internacionales para terminar con la represión de Assad contra la insurgencia callejera se basa en creer que así podrá mantener su presencia en el Medio Oriente: respaldando a su último aliado en la región, sin nada que perder si fracasa.

El Kremlin se ha enfrentado a Occidente al blindar al régimen de Assad de las sanciones de la ONU y al seguir dándole armas pese al embargo militar impuesto por otras naciones. Empero, las relaciones entre Moscú y Washington ya son tirantes por el escudo de defensa antibalístico de Estados Unidos y otras disputas.

El primer ministro Vladimir Putin parece deseoso de desafiar a Estados Unidos con vistas a los comicios presidenciales rusos de marzo, que confía ganar.

“No tendría sentido que Rusia retirara su apoyo a Assad”, comentó el analista Ruslan Pukhov, director del independiente Center for Analysis of Strategies and Technologies (Centro para el Análisis de las Estrategias y Tecnologías). “Es el último aliado que le queda a Rusia en el Medio Oriente, lo que le permite tener cierta influencia en la región”. Además, Moscú podría esperar que Assad pueda aferrarse al poder con su ayuda, obteniendo más contratos para la adquisición de armamento y otras lucrativas ventajas. Los observadores destacaron que Rusia no pierde nada si respalda a Assad, como tampoco tiene nada que ganar si respalda a la oposición. “Rusia ha cruzado el Rubicón”, dijo Igor Korotchenko, presidente del Center for Analysis of Global Weapons Trade. Pukhov pronosticó que Rusia no tomará acciones más fuertes en apoyo a Damasco. “Ir más allá significaría una confrontación abierta con Occidente y Rusia no necesita eso”, dijo.