Después del hombre

Con el advenimiento de la era moderna y como resultado del triunfo de la razón cartesiana sobre los dogmas teológicos y la imaginería de la edad media, Hegel había predicho el fin de la historia. Tiempo después otro filósofo, Nieztche, mató a Dios en un acceso megalómano del superhombre por él creado. Con la evaporación del socialismo soviético sobrevino el triunfo –por default– de otra ideología no menos dogmática y tal vez igualmente ficticia: la de liberalismo económico, motivo que ha provocado también otro fin de la historia. Sentencia que ha durado algo más de lo que canta un gallo. Su autor, Francis Fukuyama, acaba de rectificarse. Aceptó de buena fe –cosa poco común entre intelectuales y políticos– que carecía de argumentos sólidos cuando se le planteó que no había tomado en cuenta las posibles consecuencias que sobre el devenir humano tendría la actual revolución de la ciencia en general y la biotecnología en particular.

Con su disculpa Fukuyama, en realidad, cambió de muerto. Esta vez su difunto no ha sido la historia sino el hombre. Un trueque que en manos de Freud pudiera revelar instintos parricidas y en los de Kafka, una extraordinaria novela absurda. Lo cierto es que, según Fukuyama, con los recientes avances en la farmacología psiquiátrica, la ingeniería genética y la clonación, el hombre arriesga convertirse en una máquina de carne y hueso pero sin alma (essence). Su último libro: Our Posthuman Future (Ed. Farrar, Strauss and Giroux, 2002) es un muy interesante ensayo bio-tecno-socio-político con algunos ribetes de ficción. La desconfianza del hombre por el hombre se expone aquí con todo vigor. Cosa curiosa, el autor descree de la capacidad de autocontrol humano en cuestiones de la ciencia pero cree a pie juntillas en la autorregulación del mercado libre, bastión fundamental del homo economicus que actualmente nos gobierna.

Aunque de respetable erudición, el autor parte de un preconcepto moral típico de quienes se hallan bajo la influencia del opulento materialismo utilitario protestante, encarnado en la sociedad americana desde los inicios del siglo XIX y más concretamente, a partir del triunfo de los estados industriales del norte sobre los estados agrícolas del sur. Muy distinto a la moral católica hispanoamericana, basada en el idealismo humanista del hombre solidario y del valor de la pobreza. Tampoco debemos olvidar la influencia que en ese país han tenido los masones fundadores de Estados Unidos, quienes acuñaron el símbolo de la pirámide y el ojo bajo el lema In God We Trust, un símbolo y un lema que revelan con claridad meridiana no solo sus creencias históricas sino la dualidad con que se manejan e influyen la religión y el Estado. Estos símbolos se encuentran estampados, ambos, en lo que nuestra sociedad de consumo más aprecia: el dólar.

Todavía no se ha secado la tinta de la última obra de este autor americano de origen nipón, cuando los medios de comunicación arrojan como flechas encendidas los dislates cometidos por empresarios y auditores de las más grandes empresas americanas. Un hecho quizá menos dramático pero posiblemente más devastador que la criminal destrucción de las torres gemelas de Nueva York. Lo que estas actividades fraudulentas produzcan en el mundo global, está todavía muy lejos de preverse, pero muy probablemente arrastre consigo a estas teorías humanas que, como tales, generalmente son falibles y transitorias, así lo afirma el presidente de la reserva federal de EU, Alan Greenspan: “La falsificación y el fraude destruyen el capitalismo y el libre mercado, y a largo plazo los fundamentos de nuestra sociedad”. El error radica en aceptar que la historia es un producto del hombre o al menos el subproducto de su economía y de su cultura política.

Es cierto que será necesario controlar y regular la aplicación de los nuevos conocimientos que la ciencia y la tecnología nos ofrecen. Defender el principio de la ley natural o de la naturaleza misma implica precisamente reconocer que ésta no es inmutable sino transformable. Baste recordar desde el pasado cómo esta misma ciencia ha ido transformando no solo a la humanidad, sino al mundo en que vivimos. Los hombres de hoy somos los posthumans de ayer, pero no hemos dejado por ello de ser menos humanos. Creo sí que nos hemos beneficiado materialmente en una proporción distinta en relación a lo espiritual, aunque debemos aceptar que estos nuevos conocimientos nos han permitido ser más libres, más cuestionadores aunque, desgraciadamente, más escépticos y “realistas”.

La Historia no finalizará cuando el último de nosotros haya exhalado su postrer suspiro. En todo caso –como el viejo coronel– tal vez ya no tenga quien le escriba. El mundo, las plantas y los animales que nos sobrevivan podrán parecer entonces una circunstancia extraña o ajena. Ajena y extraña como la antigua creencia de que los seres humanos somos el centro del universo, en lugar de una realidad acaso no mayor que la de una palabra, la de un sustantivo epiceno que nombra otra circunstancia efímera.