Egipto intenta prohibir la mutilación de genitales

MUJER.PRáCTICA POCO HABITUAL EN MUNDO áRABE.

Era un procedimiento rutinario al que se someten miles de niñas egipcias, pero algo salió mal y Budour Ahmed Shaker murió mientras le cortaban sus genitales en una práctica conocida localmente como "purificación".

La muerte de la escolar de 11 años, en una clínica privada del pueblo de Mughagha en junio, llevó al Gobierno a prohibir la tradición de la mutilación genital femenina, tan extendida que se estima que el 95% de las mujeres egipcias se han sometido a ella.

Pero la prohibición podría ser difícil de aplicar y la mayoría de los activistas temen que entonces el procedimiento se vuelva clandestino, ya que la mayoría de las familias siguen considerándolo como necesario para proteger la castidad de las niñas.

Incluso en Mughagha, un pueblo próximo al Nilo, la mayoría de las mujeres y las niñas dicen que quieren que se permita la mutilación genital o circuncisión femenina pero con una mayor supervisión médica. "Si una chica no es purificada, entonces simplemente acabará yendo con hombres. Esto protege el honor de las mujeres. Si no, será como en Estados Unidos y las chicas se irán con los tipos", dijo Asma Said, una estudiante de secundaria de 16 años.

La mayoría de las escolares con las que habló Reuters en el pueblo también se mostraron partidarias, aunque reconocieron temerla. La única que se manifestó en contra fue acallada por las protestas de sus compañeras, hasta que acabó admitiendo que la mutilación genital femenina es necesaria. "Nadie puede casarse sin ella", dijo Asma.

Fuera de Egipto y su vecino Sudán al sur, es una costumbre poco habitual en la mayoría del mundo árabe, aunque muy frecuente en Eritrea, Etiopía y Somalia.

El Gobierno impuso la prohibición total de la práctica tras la muerte de Shaker por una dosis excesiva de anestesia. El Grand Mufti, designado por el Gobierno y árbitro oficial de la ley islámica, decretó en junio que la mutilación genital femenina está prohibida por el Islam, el comunicado más fuerte realizado hasta entonces contra esta costumbre.

En Egipto, la mutilación se realiza tanto en niñas musulmanas como cristianas e implica la extirpación del clítoris y a veces otros órganos genitales. Los efectos secundarios incluyen hemorragias, shock y disfunción sexual. Tres cuartas partes de las niñas que sufren la extirpación total o parcial de los genitales externos lo hacen a manos de médicos y enfermeras.