Escándalo sexual se cobra la cabeza de Gobernador de NY

ESTADOS UNIDOS.VICEGOBERNADOR ASUMIRÁ CARGO.

Eliot Spitzer renunció el miércoles como gobernador de Nueva York (NY), tras un escándalo sobre la contratación de los servicios de una prostituta, lo que detuvo una ambiciosa carrera construida tras la investigación de crímenes en Wall Street y una imagen de rectitud moral.

El vicegobernador del estado, David Paterson, lo reemplazará desde el lunes, según anunció el propio Spitzer en un comunicado que leyó y en el que resaltó su remordimiento por sus "defectos privados".

"Renuncio al puesto de Gobernador. A petición del vicegobernador Paterson, la dimisión se hará efectiva el lunes 17 de marzo", agregó. Spitzer, del Partido Demócrata, había enfrentado una intensa presión para que dimitiera y amenazas de impugnaciones de parte de los republicanos desde que el diario The New York Times reportó el lunes que investigadores federales interceptaron una conversación telefónica suya en la que se citaba con una prostituta.

CAYÓ EL ‘SHERIFF’

Spitzer, de 48 años, casado y con tres hijos, es un ex fiscal general del estado de Nueva York que logró notoriedad investigando delitos financieros con un vigor que le hizo ganar el apodo de "Sheriff de Wall Street".

Como fiscal general también desmanteló redes de prostitución.

En medio de la especulación, Spitzer estaba intentando conseguir un acuerdo de declaración de culpabilidad con investigadores federales para evitar o reducir alguna responsabilidad criminal. Un fiscal dijo que no se había alcanzado ningún pacto aún.

"No hay acuerdo entre esta oficina y el gobernador Eliot Spitzer, en relación con su renuncia o cualquier otra materia", dijo en una declaración Michael Garcia, fiscal del distrito sur de Nueva York.

La oficina de Garcia está investigando la red de prostitución cuyos servicios Spitzer habría requerido.

"En los últimos días he empezado a compensar mis fallos privados con mi esposa Silda, mis hijos y toda mi familia. El remordimiento siempre estará conmigo (...) lamento profundamente que no estuve a la altura de lo que se esperaba de mí", dijo Spitzer, hablando con su esposa a su lado. Spitzer no hizo referencia específica a las acusaciones que lo rodean.