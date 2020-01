España ordena arresto de Ríos Montt

GENOCIDIO.

Un juez español emitió una orden de arresto internacional de dos ex dictadores de Guatemala, entre ellos el general Enrique Ríos Montt, acusados de genocidio, dijo ayer viernes la Audiencia Nacional.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó los arrestos de ocho personas por acusaciones de genocidio, tortura, terrorismo y detención ilegal. Además de Ríos Montt, el otro ex dictador incluido en la orden de captura es el general Óscar Humberto Mejía Victores, de acuerdo con un comunicado del tribunal.

Pedraz viajó en junio a Guatemala para investigar el caso, pero no pudo obtener los testimonios que buscaba.

Entre los temas que Pedraz quería aclarar estaban los hechos que rodearon a la muerte de 35 personas en enero de 1980 -cuando la embajada española en la ciudad de Guatemala fue asaltada- y la muerte de ocho sacerdotes españoles.

Una de las razones citadas al emitir las órdenes de arresto fueron los obstáculos y la falta de cooperación de los acusados.

El caso contra los ex líderes guatemaltecos llegó a los tribunales españoles por una demanda presentada por la ganadora del premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú contra cinco ex militares y tres ex funcionarios de su país.