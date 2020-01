Ex alcalde bogotano encabeza encuesta

BOGOTÁ, Colombia/EFE. El ex alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, que hace nueve años realizó una gestión de modernización de la capital, encabeza las preferencias para el cargo en las elecciones regionales que se celebrarán en Colombia el próximo 28 de octubre, según una encuesta publicada ayer por varios diarios y emisoras. Mientras tanto, el también ex alcalde Luis Pérez aparece de primero en preferencias para volver a ser jefe municipal de Medellín y el ex ministro Francisco Lloreda Mera es favorito en Cali, de acuerdo con el sondeo de la firma Gallup.