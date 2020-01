Ex presidende Cardoso acusa a Lula

SAO PAULO, Brasil / ANSA.

El ex presidente Fernando Henrique Cardoso afirmó que Lula da Silva tiene "responsabilidad política" por el escándalo de corrupción. Para Cardoso, Lula es responsable por "omisión" ante la crisis que atraviesa el gobierno del Partido de los Trabajadores desde hace más de dos meses. "Lula va a tener que enfrentar una elección en breve y entonces va a ver quién está satisfecho" con su gobierno y la crisis, sostuvo el ex presidente del Partido Social Democracia Brasileña. Cardoso dijo que no ha sido contactado por Lula desde que se desencadenó la crisis.