Éxito total de ´reality´ es impulsado por Twitter

Decenas de miles de personas en España se sientan los lunes por la noche delante del televisor para ver “¿Quién quiere casarse con mi hijo?”, un nuevo reality semanal que entró con fuerza a finales de enero en la parrilla de televisión y que se ha convertido en un fenómeno social, catapultado por la interacción que la red social Twitter permite entre los espectadores.

Cinco hombres, aconsejados por sus madres en esta empresa, buscan pareja entre un grupo de candidatas que intentan imponerse sobre el resto de pretendientas. En uno de los casos, los aspirantes son hombres, como el pretendido, porque la cadena privada Cuatro ha incluido a un joven empresario gay entre quienes buscan el amor -y también el sexo- en esta experiencia televisiva.

El reality es una adaptación del formato internacional “Who wants to marry my son?”, que se emitió también con éxito en países europeos como Alemania, Francia o Bélgica.

Llegó a España cuando parecía que los formatos de la telerrealidad que inició hace ya más de una década “Gran Hermano” estaban prácticamente agotados. El programa encuentra en twitter una plataforma publicitaria gratuita.