Explosión de paquete bomba deja 4 heridos

VALENCIA, España (DPA). -Cuatro personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, tras la explosión de un paquete bomba ayer en la mañana en la ciudad de Valencia, en el este de España, informó la radio española.

La explosión se produjo en una oficina de Correos ubicada en la calle San Vicente de esa ciudad, cuando empleados del lugar manipulaban el paquete en cuestión.

Tres de los heridos ya han sido dados de alta y el lugar de la deflagración permanece acordonado por la Policía.

Otro de los heridos permanece grave en el hospital Virgen del Consuelo de la capital valenciana, informó la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, quien aseguró que todavía se desconoce el origen del envío.

"No sabemos con qué intención se ha enviado el paquete, pero sí sabemos que no es buena. Creo, sin embargo, que no va a conseguir amedrentar a nadie en el ejercicio de sus derechos, al menos, en una jornada de víspera de elecciones", dijo.

Hoy, domingo, se celebran en España elecciones municipales y autonómicas.