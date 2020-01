Las FARC dicen que están interesadas en el diálogo

BOGOTA, Colombia (EFE). -La guerrilla colombiana de las FARC afirmó este lunes que sigue interesada en restablecer las negociaciones de paz con el Gobierno y aseguró estar dispuesta a un acuerdo humanitario para liberar a los políticos, soldados y policías secuestrados.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, la mayor guerrilla del país), hizo las afirmaciones por medio de una declaración en su página de la internet, en la que reiteró sus exigencias para el posible intercambio de los secuestrados por guerrilleros presos.

Las FARC, que celebraron unas fallidas negociaciones con el gobierno del anterior presidente Andrés Pastrana (1998-2002), criticaron la política de seguridad del actual mandatario, Alvaro Uribe y aseguraron que "sí tienen en cuenta el creciente clamor" por la firma del "intercambio humanitario o canje de prisioneros".

"Nuestra voluntad política de paz es indeclinable. Seguimos dispuestos a retomar el proceso de diálogos hacia la paz", señalaron las FARC en un comunicado firmado por su estado mayor. Agregaron que también están dispuestos "a persistir en la firma del Canje o Acuerdo Humanitario, con un Gobierno que realmente esté interesado en transitar por la vía de la concertación y reconciliación para resolver las causas y consecuencias que han generado el conflicto político, social y armado de Colombia".

El movimiento insurgente propone desde el año pasado un acuerdo para intercambiar a más de 60 políticos, soldados y policías secuestrados por más de 500 insurgentes de ese grupo detenidos en las cárceles del país.

Entre los rehenes de las FARC se encuentran la ex candidata presidencial independiente Ingrid Betancourt, seis ex parlamentarios, un ex ministro, un ex gobernador, 12 diputados regionales y decenas de uniformados.

En el comunicado, las FARC reiteraron su exigencia de desmilitarizar los departamentos selváticos del Caquetá y Putumayo (sur) para facilitar el acuerdo humanitario.