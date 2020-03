Fujimori admite que fue un error trabajar con Montesinos

LIMA, Perú (AFP). —Un año después de la caída de su gobierno, el ex presidente Alberto Fujimori envió un mensaje a sus partidarios, que coincide con la inauguración de la XI Cumbre Iberoamericana, en el que admite el “grave error” de haber nombrado como su asesor y jefe de los servicios secretos a Vladimiro Montesinos.

En ese mensaje -difundido el jueves en la noche- el ex mandatario señala que Montesinos cometió delitos a sus espaldas y que por lo tanto no lo comprometen.

Asimismo afirma que no fue depuesto por el Congreso, sino que renunció al cargo de presidente amparado en la Constitución peruana.

“Soy responsable del nombramiento del ex asesor del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y como tal asumo ese grave error político”, dijo Fujimori.

“Lamento que los actos de corrupción hayan ocurrido a espaldas mías, pero Montesinos es Montesinos y sus delitos son sus delitos”, precisó.

El ex mandatario expresó que en septiembre del año pasado había pensado separar del cargo a Montesinos y alejarlo del gobierno en forma definitiva. “Los primeros indicios que me llevaron a decidir su separación fueron aquellos referidos a la extorsión a empresarios procesados por narcotráfico”, agregó.

Fujimori dijo que para separarlo del cargo se tenía que hacer “una operación de cirujano”, porque de sacarlo del SIN “su grupo podría alzarse en armas, poniendo en riesgo la democracia”.

“Su salida tenía que ser parte de un proceso, para empezar era necesario desmantelar la cúpula militar, cambiar a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas”.

“Tengo responsabilidad política, reconozco mi error”, admitió el ex mandatario y sentenció que no se enriqueció ilícitamente en los diez años (1990-2000) de su gobierno “y a pesar de todas las denuncias, no tengo un solo dólar”.

Fujimori recordó que tomó la decisión de no retornar al país y quedarse en Japón -de donde renunció a la presidencia- “porque en ese momento mi presencia constituía un obstáculo para el proceso de transición y además para salvaguardar mi vida y poder defenderme de todos los ataques y denuncias que ya veía venir”.

Indicó que además existía riesgo de un complot de Montesinos, “complot que ahora se confirma después del descubrimiento de los documentos que prueban sus intentonas golpista en complicidad con algunos miembros civiles y militares de su red de corrupción”.

Señaló que después de un año de su renuncia a la Presidencia de la República “no hay lingotes, ni cuentas, ni empresas, acciones en ninguna parte del mundo, ni casas, donaciones desviadas, ni existen delitos de lesa humanidad”.

El ex presidente explicó a sus partidarios que en este año en Japón ha venido trabajando silenciosamente, investigando, estudiando paso a paso la experiencia japonesa para poder desarrollar un esquema innovador que permita generar trabajo, lo que será su aporte para el pueblo peruano.

En tanto, el presidente peruano, Alejandro Toledo, en declaraciones a la AFP en la víspera dijo que cuando Fujimori dejó el gobierno “desmanteló todo, para no dejar rastro alguno”.

Aseguró que Montesinos sigue moviendo hilos desde la cárcel donde espera que se lo juzgue por acusaciones de corrupción, violación de los derechos humanos, tráfico de drogas y tráfico de armas.

Por otra parte, el presidente Alejandro Toledo expresó su solidaridad con el pueblo de Cuba y anunció el envío de ayuda para los damnificados del huracán Michelle que afectó ese país, cuyo devastador paso impidió la participación del presidente Fidel Castro en la XI Cumbre Iberoamericana.

“Ante la emergencia que atraviesa el pueblo cubano, a nombre del Gobierno y el Perú, el presidente Alejandro Toledo expresa su solidaridad y anuncia que en las próximas horas enviará un equipo de ayuda, especialmente medicinas”, señala una nota oficial del Palacio de Gobierno.

La comunicación da cuenta, de forma oficial, de la recepción la noche del jueves de una carta del presidente Fidel Castro en la que se excusa de asistir a la cumbre presidencial para seguir de cerca las tareas emprendidas en la isla tras el paso de Michelle, que dejó cientos de damnificados.