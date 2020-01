Gaddafi aparece con arenga

El prófugo líder libio Muammar al Gaddafi aseguró que continúa luchando junto con sus seguidores dentro del país y que está dispuesto a morir como un mártir, según un mensaje difundido desde Bani Walid y publicado ayer por páginas de internet leales al exjefe de Estado.

Mientras, las fuerzas rebeldes avanzaron en su conquista de la ciudad natal de Gaddafi, Sirte, tomando el puerto desde donde quieren avanzar posiciones.

“Estoy con ustedes sobre el terreno, aunque ellos dicen que Gaddafi está en Venezuela o Níger”, afirmó Gadafi en un discurso cuya autenticidad no pudo confirmarse. “La resistencia y el martirio son para los héroes. Nosotros estamos esperando el martirio (...) No se pongan tristes, no se debiliten, porque la victoria requiere de paciencia”, dijo Gaddafi en su mensaje, dirigido a la tribu warfalla, que representa casi una sexta parte de la población total de Libia.